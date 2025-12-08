Устранить "раздражитель": как Кремль оценил мирные переговоры с Украиной и стратегию безопасности США

Российская Федерация ожидает получить отчет о консультациях между Соединенными Штатами Америки и Украиной об итогах обсуждения "мирного плана", заявили в Кремле. Кроме того, Москва надеется восстановить стратегические отношения с Вашингтоном, когда исчезнет "раздражитель". Какие детали о ходе переговоров озвучили в РФ и что думают о новых стратегических подходах США?

Кремль пока не знает, какие есть разногласия между США и Украиной по мирному плану РФ, заявил спикер российского президента Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. Как написали в Telegram-канале ТАСС, россияне поддерживают мнение, что дальнейшие переговоры "требуют тишины". Еще один вопрос, которого коснулся Песков, касался новой оборонной стратегии США: идеи нынешнего главы Белого дома Кремлю "импонируют", но не ясно, как надолго сохранится такая позиция.

Фрагмент выступления Пескова опубликовало росСМИ "РИА Новости". Согласно ожиданиям Кремля, представители США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера должны были донести позицию Москвы до украинских переговорщиков, но россияне пока не знают, какие есть "разногласия". Среди прочего, представитель российского президента еще раз подчеркнул, что "сейчас стороны больше понимают, что работать надо в тишине". Как пояснил Песков, переговоры "не могут вестись абсолютно публично, это не конструктивно, и главное, что это не дает достичь результатов".

Еще один комментарий касался стратегии национальной безопасности США, которую опубликовали 5 декабря. Выяснилось, что она понравилась россиянам, но они не уверены, сохранится ли она при следующем американском президенте.

Мирный план США и РФ — детали

Отметим, 5 декабря в Майами состоялась встреча Виткоффа и Пескова с представителями Украины, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, относительно мирного плана США и РФ. Главная тема встречи — презентация договоренностей между Москвой и Вашингтоном, которые сформировались после совещания американцев с президентом РФ Владимиром Путиным. Об итогах московской встречи официальных данных нет: известно, что первоначальный план США и РФ из 28 пунктов разбили на четыре части.

Накануне встречи в Москве появилось выступление Владимира Путина. Российский президент в очередной раз заявил, что не остановится, пока не оккупирует всю Донецкую область, и добавил, что претендует также на южные регионы Украины, которые он назвал "Новороссией".

Напоминаем, 8 декабря президент Дональд Трамп высказался относительно мирного плана, который, по его мнению, еще не прочитал президент Зеленский. Между тем медиа рассказали, что к Зеленскому летит Умеров, который должен рассказать все детали переговоров.