В Лондоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с тремя лидерами европейских стран по мирному плану, который предложили Соединенные Штаты Америки совместно с Российской Федерацией. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что 8 декабря, по его ожиданиям, — "решающий день".

Зеленский, кроме Макрона, будет общаться с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. Первые заявления перед встречей транслировало онлайн агентство Reuters. Макрон, Мерц и Зеленский выразили свои ожидания относительно условий, которых удалось достичь в США после встречи секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как отметило Reuters, Макрон также заявления о "решающем времени" относительно российско-украинской войны. Кроме того, медиа уточнило, что совещание четырех лидеров организовали "в спешке". Политик сказал, что у РФ появились проблемы с экономикой после введения санкций США и Европы. Кроме того, французский президент уточнил, что речь идет и о безопасности Украины, и о коллективной безопасности европейских стран. Мерц высказался аналогично: говорил о готовности поддерживать Украину и о том, что ожидают детали предложений, поступивших от США и РФ.

"Я думаю, что у нас много карт в руках — финансирование и поставки оборудования и учебных программ Украине. Главный вопрос заключается в сближении наших общих позиций, европейцев и украинцев, и США, чтобы завершить эти мирные переговоры и возобновить новый этап в наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности", — заявил Макрон.

Через несколько минут после начала совещания политиков на Даунинг-стрит встреча внезапно завершилась, сообщило Sky News. Из здания вышли Макрон и Мерц: комментариев для медиа не было.

Мирный план — что известно о встрече в Лондоне

Отметим, утром 8 декабря президент Зеленский прибыл в Лондон с намерением рассказать партнерам Украины о ходе мирных переговоров США и РФ по мирному плану. Несколькими часами ранее появился комментарий президента США Дональда Трампа, который отметил, что украинский глава государства якобы даже не читал мирного плана и не знает его содержание.

Тем временем в Кремле отреагировали на ход мирных переговоров. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Москва готова к стратегическому сотрудничеству с РФ, если исчезнет "раздражитель".

Напоминаем, западные медиа привело слова украинского чиновника, который сообщил, какое ключевое требование мирного плана РФ, без которого его не подпишет президента Путин.