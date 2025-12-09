Как позиция Украины по территориальным уступкам разрушила "мирный план" Трампа, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Соединенных Штатов Америки отдать России неоккупированные части Донецкой области, и это полностью разрушает американскую концепцию завершения войны, написало западное издание. Что скрывают дипломатические "консультации" относительно того, как будет проходить граница между Украиной и РФ?

В заявлении Зеленского об отказе отдавать часть Украины, которое прозвучало после встречи с тремя европейскими лидерами, есть сигнал для Кремля и Вашингтона, говорится в аналитической статье медиа The Washington Post. С одной стороны, украинский президент отверг требование России, которая пытается без боев получить часть Донбасса. С другой — отказал президенту США Дональду Трампу, который стремится заключить "мирное соглашение" любой ценой, даже ценой украинской земли. По оценкам медиа, такая "неуступчивость" Зеленского может изменить весь дальнейший ход переговоров по остановке российско-украинской войны.

Відео дня

Медиа обратило внимание на слова Зеленского по итогам совещания с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Его слова назвали "самым четким заявлением", которое оценило позицию США относительно капитуляции Украины. Глава государства отказался обменивать части украинской территории ни ради "ускорение мирных переговоров", ни ради "компромисса", который требуют США, ни из-за давления РФ. Из плана Трампа удалили "антиукраинские тезисы", но публичного отказа от него все же не прозвучало.

"Однозначное заявление о том, что Украина не сдаст землю, может означать провал плана Трампа, который критики осудили как выполнение списка желаний президента России Владимира Путина", — говорится в статье WP.

В статье вспомнили о предыдущих вариантах "мирного соглашения", в котором говорилось о том, что Запорожскую АЭС обменивали на неоккупированные Россией части Донецкой области. Впрочем, эту идею также отвергли. Впрочем, по мнению анонимного украинского чиновника, есть надежда на договоренности.

"Предложение ближе к тому, чтобы быть осуществимым для Украины, но нелегкое и не завершенное", — привело медиа слова чиновника.

Мирные переговоры — детали

Отметим, 8 декабря Зеленский посетил Лондон и имел короткую встречу с лидерами трех европейских стран. Перед встречей несколько слов сказал Макрон: по его мнению, наступают решающие дни по завершению российско-украинской войны. После непродолжительного общения появилось заявление президента Украины, в котором говорилось об отказе от предложений США и РФ по части Донецкой области. Далее Зеленский улетел в Брюссель, чтобы продолжить консультации руководителями ЕС и других государств Европы по "мирному плану", который предложили США и РФ.

Между тем медиа Axios рассказало о деталях переговоров в Москве, когда представители Дональда Трампа — риелтор Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер — разговаривали с Владимиром Путиным. Выяснилось, что американские переговорщики требовали у Зеленского прямо во время телефонного разговора отказаться от Донецкой области.

Напоминаем, медиа Politico объяснило, какое требование США и РФ является ключевым для заключения мирного соглашения с Украиной.