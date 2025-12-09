Советники Трампа хотели, чтобы Зеленский согласился сдать Донбасс по телефону, — Axios

Мирное предложение США стало еще хуже для Украины после того, как советники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 2 декабря пятичасовую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Советники Трампа хотели, чтобы во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский согласился отдать РФ всю территорию Донецкой области, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

"Сложилось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре", — говорится в материале.

Однако Зеленский ответил, что получил предложение США только час назад и еще не читал его, что возмутило Дональда Трампа, поскольку, как утверждает источник издания, США передали обновленное предложение днем ранее.

Отмечается, что предложение США содержало более жесткие условия, чем предыдущие версии. В частности, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЭС. Более того, предложение оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

"Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить подробнее: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска и, если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как убедиться, что Россия сделает то же самое", — пояснил источник.

Украинский чиновник подчеркнул, что американская сторона, похоже, ожидала, что Зеленский просто согласится по телефону.

"Весь этот эпизод отражает тлеющее недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы, которые их команды потратили на переговоры", — отметили авторы материала.

В то же время неназванный американский чиновник заявил, что США сейчас также оказывают давление и на Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Издание указывает, что переговоры сосредоточились на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьба Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

Кроме того, по словам украинского собеседника, пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.

"Такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки", — отмечается в статье.

