Радники Трампа хотіли, щоб Зеленський погодився здати Донбас по телефону, — Axios

Мирна пропозиція США стала ще гіршою для України після того, як радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 2 грудня п'ятигодинну зустріч очільником Кремля Володимиром Путіним.

Радники Трампа хотіли, щоб під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський погодився віддати РФ всю територію Донецької області, пише Axios з посиланням на власні джерела.

"Склалося відчуття, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові", — йдеться у матеріалі.

Проте Зеленський відповів, що отримав пропозицію США лише годину тому і ще не читав її, що обурило Дональда Трампа, оскільки, як стверджує джерело видання, США передали оновлену пропозицію днем раніше.

Зазначається, що пропозиція США містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії. Зокрема, щодо таких питань, як території та контроль над Запорізькою АЕС. Ба більше, пропозиція залишила без відповіді ключові питання про гарантії безпеки.

"Є важливі питання, пов'язані з територією, які необхідно обговорити детальніше: хто що контролює, хто де залишається, хто відводить війська і, якщо Україна відведе війська від лінії зіткнення, як переконатися, що Росія зробить те ж саме", — пояснило джерело.

Український чиновник підкреслив, що американська сторона, схоже, очікувала, що Зеленський просто погодиться телефоном.

"Весь цей епізод відображає тліючу недовіру між адміністраціями Зеленського і Трампа, попри багато годин, які їхні команди витратили на переговори", — зазначили автори матеріалу.

Водночас неназваний американський чиновник заявив, що США наразі також чинять тиск і на Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги.

Видання вказує, що переговори зосередилися на двох питаннях:

вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

Крім того, за словами українського співрозмовника, поки адміністрація Трампа тисне на Зеленського, вимагаючи від нього швидких дій, європейці радять проявляти обережність і терпіння.

"Така динаміка обурює деяких людей у Білому домі, які вважають європейців головною перешкодою для угоди", — наголошено в статті.

Нагадаємо, 6 грудня видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що Зеленський дві години вів переговори з радниками Трампа щодо територій України.

Фокус також писав про те, що Зеленський ще не бачив правки до мирного плану Трампа.