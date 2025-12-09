"Это было задолго до Путина": понимание, что Украина не вступит в НАТО сформировалось давно, — Трамп

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью изданию Politico заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину существовало четкое понимание: вступление Украины в НАТО маловероятно. Кроме того, он высказал критику в адрес европейских союзников США, назвав их "слабыми" и "приходящими в упадок".

Как рассказал Дональд Трамп в интервью, вопрос членства Украины в НАТО был определен задолго до начала конфликта и до активных действий российского руководства. По его словам, во время первой встречи украинский президент Владимир Зеленский озвучил два ключевых стремления: возвращение Крыма и вступление в НАТО. Трамп отметил, что Зеленский выражал эти цели "не очень любезно", что уже тогда создавало напряженность в отношениях с Москвой.

Президент США также подчеркнул, что Россия всегда имела стратегическое преимущество в переговорах благодаря своему размеру, ресурсам и военному потенциалу.

"В этом нет никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо большая страна", — подчеркнул он, добавляя, что украинскому руководству придется "принимать вещи такими, как они есть", поскольку Украина сейчас несет значительные потери.

Трамп уточнил, что страна потеряла большие территории и побережья, в том числе плодородные земли, и это существенно влияет на ее стратегическое положение.

Относительно финансовой помощи со стороны США, президент заявил, что Зеленский якобы "заставил коррумпированного Джо Байдена" предоставить Украине 350 миллиардов долларов, однако несмотря на это "примерно 25% страны потеряно". Он подчеркнул, что, хотя высоко ценит храбрость украинского народа и военных, размер и ресурсы России в долгосрочной перспективе определяют ход конфликта.

"Я очень ценю народ Украины и ее армию, но в какой-то момент размер страны обычно побеждает", — отметил Трамп.

Кроме того, президент США резко раскритиковал европейских политических лидеров. Он охарактеризовал Европу как "приходящую в упадок" группу стран, управляемую "слабыми" людьми, которые якобы не способны эффективно контролировать миграционные потоки и решать конфликты на континенте, в частности войну между Россией и Украиной. Более того, он добавил, что европейские лидеры стремятся быть "политически корректными", но часто "не знают, что делать". Он также отметил, что США могут поддерживать тех европейских политических кандидатов, которые разделяют его видение развития континента.

Также в этом интервью Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

До этого Фокус писал, что Владимир Зеленский отверг предложение США отдать России неоккупированные части Донецкой области, и это полностью разрушает американскую концепцию завершения войны