Каже про "неминучу поразку": у WSJ дізналися, як Трамп тисне на Київ задля швидкого досягнення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну та європейських союзників, аби у Києві швидко погодилися на запропонований мирний план. Водночас у Європі вважають, що на врегулювання розбіжностей у мирному плані можуть знадобитися тижні або місяці.

Посилюючи напруженість між Європою та Вашингтоном, американський лідер розкритикував союзників за слабкість, а також заявив про те, що у Кремля є перевага у будь-яких переговорах з Києвом. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Дональд Трамп стверджує, що президент України Володимир Зеленський "має взятися за справу і почати приймати речі такими, як вони є", а також сказав про те, що Україну може чекати програш у протистоянні.

Європейські посадовці у приватних розмовах розповіли, що досягнення швидкого врегулювання розбіжностей між сторонами щодо мирного плану не має шансів. Вони стверджують, що це може зайняти тривалий час — тижні або ж місяці. Головними каменями спотикання у переговорах залишаються питання:

Відео дня

територій;

можливого членства України в НАТО;

подальша доля заморожених російських активів, як зазначає американська сторона.

Як пише WSJ, дедлайни щодо мирної угоди вже протерміновані, оскільки раніше Трамп встановлював їх до Дня подяки. Зараз, продовжуючи тиснути на Україну, американський лідер стверджує, що не має дедлайну для досягнення мирних домовленостей. Хоча, як повідомило видання Financial Times 9 грудня, Трамп дав Зеленському кілька днів на те, щоб відповісти на мирну угоду.

"Ми знаємо, що американці хочуть швидких результатів. З іншого боку, з огляду на складність питань, що стоять на порядку денному, важко уявити, як ми можемо досягти швидких результатів", — наголосив високопоставлений європейський посадовець.

Європейські представники вважають, що Україні слід бути обережною щодо американського підходу до завершення військових конфліктів.

Водночас в адміністрації Трампа наполягають, що на Україну не здійснюється тиск, і що Київ ніхто не примушує укладати мирну угоду, яка не підходить Україні. У США зазначають, що кінцева мета — досягнення угоди, прийнятної для усіх сторін, і яка гарантуватиме Україні стійкий та довгостроковий захист.

Нагадаємо, 10 грудня видання The Washington Post розповіло, що зятю Трампа Кушнеру Зеленський не сподобався ще у 2019 році.

Також 9 грудня Зеленський у коментарі La Repubblica відповів на заклики Трампа провести вибори в Україні.