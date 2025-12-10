Говорит о "неизбежном поражении": в WSJ узнали, как Трамп давит на Киев для быстрого достижения мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину и европейских союзников, чтобы в Киеве быстро согласились на предложенный мирный план. В то же время в Европе считают, что на урегулирование разногласий в мирном плане могут понадобиться недели или месяцы.

Усиливая напряженность между Европой и Вашингтоном, американский лидер раскритиковал союзников за слабость, а также заявил о том, что у Кремля есть преимущество в любых переговорах с Киевом. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Дональд Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть", а также сказал о том, что Украину может ждать проигрыш в противостоянии.

Европейские чиновники в частных разговорах рассказали, что достижение быстрого урегулирования разногласий между сторонами относительно мирного плана не имеет шансов. Они утверждают, что это может занять длительное время — недели или месяцы. Главными камнями преткновения в переговорах остаются вопросы:

территорий;

возможного членства Украины в НАТО;

дальнейшая судьба замороженных российских активов, как отмечает американская сторона.

Как пишет WSJ, дедлайны по мирному соглашению уже просрочены, поскольку ранее Трамп устанавливал их ко Дню благодарения. Сейчас, продолжая давить на Украину, американский лидер утверждает, что не имеет дедлайна для достижения мирных договоренностей. Хотя, как сообщило издание Financial Times 9 декабря, Трамп дал Зеленскому несколько дней на то, чтобы ответить на мирное соглашение.

"Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, учитывая сложность вопросов, стоящих на повестке дня, трудно представить, как мы можем достичь быстрых результатов", — подчеркнул высокопоставленный европейский чиновник.

Европейские представители считают, что Украине следует быть осторожной в отношении американского подхода к завершению военных конфликтов.

В то же время в администрации Трампа настаивают, что на Украину не осуществляется давление, и что Киев никто не заставляет заключать мирное соглашение, которое не подходит Украине. В США отмечают, что конечная цель — достижение соглашения, приемлемого для всех сторон, и которое будет гарантировать Украине устойчивую и долгосрочную защиту.

