"Казался неспособным к светской беседе": зятю Трампа Зеленский не понравился еще в 2019 году, — WP

Американскому бизнесмену и зятю президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру не понравился украинский лидер Владимир Зеленский еще после его избрания на пост главы государства в 2019 году.

Джаред Кушнер и Владимир Зеленский впервые встретились еще через несколько недель после последних довоенных президентских выборов в Украине в Брюсселе, где украинский лидер произвел на американского представителя негативное впечатление. Об этом рассказало издание The Washington Post 9 декабря.

Медиа пишет, что связей, который Кушнер внес в переговорах о прекращении огня в Газе, где он сыграл важную роль переговорщика с американской стороны, не хватает в переговорах по Украине. Первая встреча Кушнера и Зеленского состоялась в июне 2019 года, через несколько недель после провозглашения второго президентом Украины. Кушнер сидел рядом с Зеленским во время ужина в Брюсселе.

Відео дня

"Весь этот ужин был организован для того, чтобы познакомить Зеленского с Кушнером, но это не сработало", — рассказал чиновник, знакомый с ситуацией.

Он также отметил, что в то время дипломатический опыт украинского лидера ограничивался лишь игрой в политическом комедийном телесериале о президенте ("Слуга народа"). Во время официальной трапезы Кушнер и Зеленский практически не общались.

"Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт в то время заключался в том, что он случайно сыграл президента в телесериале — казался неспособным к светской беседе, и двое почти не общались", — рассказал чиновник в комментарии изданию.

Участие Кушнера в переговорах по Украине

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф лично просил Кушнера принять участие в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись недавно, сообщил источник. Участие зятя Трампа в переговорах было желательным, утверждают украинские и европейские представители, несмотря на его неопытность в этой теме.

Напряженными были переговоры с участием Кушнера и Уиткоффа в Женеве. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица указал на то, что присутствие зятя Трампа было изменением в подходе США, однако во время встречи он "задавал вопросы и слушал ответы".

"Я думаю, что присутствие Кушнера было очень ценным, независимо от того, насколько нетрадиционным оно могло выглядеть... и пока это законно, я считаю, что применение нетрадиционных средств и форм является необходимым", — цитирует издание заявление Кислицы.

Высокопоставленный европейский чиновник также рассказал, что во время переговоров в Женеве Кушнер делал заметки, в отличие от Виткоффа. Это "вселяет больше уверенности в том, что достигнутые договоренности будут закреплены, а невыясненные вопросы будут рассмотрены", пишет издание.

Европейский дипломат также обратил внимание, что Кушнер, в отличие от Уиткоффа, который больше сосредоточился на территориальных вопросах в переговорах, был внимательнее к позиции Украины и "больше воспринимал новую информацию".

"Он умный и имеет душу", — добавил другой источник.

Напомним, 8 декабря издание Politico сообщило, что переговоры зашли в тупик, назвав ключевое требование США от Украины.

Также 7 декабря спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал ключевые вопросы в переговорах.