"Здавався нездатним до світської бесіди": зятю Трампа Зеленський не сподобався ще у 2019 році, — WP

Американському бізнесмену і зятю президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру не сподобався український лідер Володимир Зеленський ще після його обрання на посаду глави держави у 2019 році.

Джаред Кушнер та Володимир Зеленський вперше зустрілися ще через кілька тижнів після останніх довоєнних президентських виборів в Україні у Брюсселі, де український лідер справив на американського представника негативне враження. Про це розповіло видання The Washington Post 9 грудня.

Медіа пише, що зв'язків, який Кушнер вніс у переговорах щодо припинення вогню у Газі, де він відіграв важливу роль перемовника з американської сторони, бракує у переговорах щодо України. Перша зустріч Кушнера та Зеленського відбулася у червні 2019 року, за кілька тижнів після проголошення другого президентом України. Кушнер сидів поруч із Зеленським під час вечері у Брюсселі.

"Вся ця вечеря була організована для того, щоб познайомити Зеленського з Кушнером, але це не спрацювало", — розповів посадовець, знайомий із ситуацією.

Він також зазначив, що на той час дипломатичний досвід українського лідера обмежувався лише грою у політичному комедійному телесеріалі про президента ("Слуга народу"). Під час офіційної трапези Кушнер та Зеленський практично не спілкувалися.

"Зеленський — комік з обмеженим знанням англійської мови, чий дипломатичний досвід на той час полягав у тому, що він випадково зіграв президента в телесеріалі — здавався нездатним до світської бесіди, і двоє майже не спілкувалися", — розповів посадовець у коментарі виданню.

Участь Кушнера у переговорах щодо України

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф особисто просив Кушнера взяти участь у переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулися нещодавно, повідомило джерело. Участь зятя Трампа у переговорах була бажаною, стверджують українські та європейські представники, попри його недосвідченість у цій темі.

Напруженими були переговори за участі Кушнера і Віткоффа у Женеві. Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вказав на те, що присутність зятя Трампа була зміною у підході США, однак під час зустрічі він "ставив питання та слухав відповіді".

"Я думаю, що присутність Кушнера була дуже цінною, незалежно від того, наскільки нетрадиційною вона могла виглядати… і поки це законно, я вважаю, що застосування нетрадиційних засобів і форм є необхідним", — цитує видання заяву Кислиці.

Високопоставлений європейський чиновник також розповів, що під час переговорів у Женеві Кушнер робив нотатки, на відміну від Віткоффа. Це "вселяє більше впевненості в тому, що досягнуті домовленості будуть закріплені, а нез'ясовані питання будуть розглянуті", пише видання.

Європейський дипломат також звернув увагу, що Кушнер, на відміну від Віткоффа, який більше зосередився на територіальних питаннях у переговорах, був уважнішим до позиції України та "більше сприймав нову інформацію".

"Він розумний і має душу", — додало інше джерело.

Нагадаємо, 8 грудня видання Politico повідомило, що переговори зайшли у глухий кут, назвавши ключову вимогу США від України.

Також 7 грудня спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав ключові питання у переговорах.