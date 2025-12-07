Контроль над Донецькою областю і ЗАЕС — ключові питання в переговорах, — Келлог

Мирні переговори про припинення війни Росії проти України добігають фінальної стадії, проте доля Донецької області та Запорізької АЕС залишається невирішеною.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог на оборонному форумі імені Рональда Рейгана заявив, що процес врегулювання російсько-українського конфлікту вийшов на вирішальний етап. Водночас він підкреслив, що "останні 10 метрів" завжди найважчі.

Кіт Келлог про перспективи закінчення війни в Україні (дивитися з 5:06:41)

"Якщо ви коли-небудь служили в армії, ви знаєте, що останні 10 метрів — найважчі. І я думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах цього конфлікту [війни Росії проти України — ред]" — сказав він.

Келлог зазначив, що саме питання контролю над Донбасом і Запорізькою АЕС є головними перешкодами, подолавши які решта "стане на свої місця". Водночас до цього було виконано важку роботу, додав він, враховуючи масштаб цієї війни.

Відео дня

Представник Білого дому також нагадав про "безпрецедентні втрати": за його словами, Україна і Росія разом втратили понад два мільйони людей, що робить якнайшвидше завершення конфлікту критично важливим.

Важливо

"Немає про що говорити": чому після візиту Віткоффа до Путіна "мирний план" завис у повітрі

Він нагадав про великі втрати в конфліктах другої половини XX століття, зокрема, 18 000 загиблих під час виведення російських військ з Афганістану і 58 000 загиблих американських військовослужбовців під час війни у В'єтнамі.

"Україна і Росія разом втратили понад два мільйони людей. Подумайте про це — це жахливі цифри. Ось чому нам потрібно покласти край цьому конфлікту", — підкреслив Келлог.

Мирний план Вашингтона

Нагадаємо, 20 листопада Україні було презентовано проєкт мирного плану, який спочатку містив 28 пунктів. Документ розроблено командою спецпредставника президента США Стівена Віткоффа, який проводив консультації з Росією.

У зверненні 21 листопада Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває під серйозним зовнішнім тиском і може зіткнутися з важким вибором. Він наголосив, що запропонує альтернативні рішення і домагатиметься того, щоб мирний план США враховував національні інтереси України.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що отримав цей план неофіційними каналами. За його словами, після того, як у дипломатичному полі настала пауза, з'явилася нова редакція мирного плану Трампа з 28 пунктів, який було модернізовано після зустрічі на Алясці.