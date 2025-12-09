Договор могут согласовать до Рождества: Трамп дал Зеленскому несколько дней на ответ, — FT

Представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Владимиру Зеленскому всего несколько дней на то, чтобы ответить на предложенное США мирное соглашение. Предложение предусматривает отказ от территории в обмен на неопределенные гарантии.

Во время двухчасового разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленскому американские переговорщики оказывали давление на украинского президента. Об этом глава государства рассказал своим европейским коллегам. Об этом говорится в материале Financial Times.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение было согласовано в следующие 2,5 недели — до Рождества.

Источники FT сообщают, что Зеленский ответил, что ему нужно посоветоваться с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, по мнению Киева, может расколоть единство Запада, если США продолжат без согласия Европы.

Відео дня

Один из западных чиновников охарактеризовал украинскую сторону как застрявшую между требованиями по территории, которые они не могут принять, и требованиями США, которые они не могут отклонить.

Во вторник вечером Зеленский заявил, что он "очень активно" работает над пунктами плана соглашения о прекращении войны.

"Украинский и европейский компоненты уже проработаны более детально, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы ожидаем сделать возможные шаги как можно эффективнее и быстрее", — заявил Зеленский.

В интервью Politico 8 декабря у Дональда Трампа спросили, установил ли он сроки для Зеленского соглашения.

"Ему придется взяться за дело и начать принимать решения, потому что он проиграет", — заявил Трамп.

Заявления Зеленского

Владимир Зеленский в Риме заявил журналистам, что сейчас есть три документа по миру. Рамочный документ из 20 пунктов — он постоянно меняется. Второй документ — о гарантиях безопасности, между Украиной и США и Украиной и европейцами. Третий документ касается восстановления после прекращения огня, пишет "Бабель".

Кроме того, он отметил, что Украина не ведет переговоров с Россией, потому что Москва не демонстрирует интереса в мирном процессе, зато наносит удары по украинской энергетике.

По мнению главы государства, в ближайшие дни Украина будет понимать детали гарантий безопасности от США. Сейчас в 20-пунктном плане они сформулированы, как аналог статьи 5 устава НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. При этом он обвинил Киев в том, что он якобы "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

Владимир Зеленский в ответ на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы сказал, что "готов к этому всегда".