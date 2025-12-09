"Я всегда готов": Зеленский ответил на призывы Трампа провести выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы сказал, что "готов к этому всегда".

Заявления Трампа о выборах в Украине Зеленский прокомментировал изданию La Repubblica 9 декабря. Украинский президент в этот день встретился с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони в Риме.

Также Зеленский отметил в комментарии журналистам, что "доверяет Мелони в переговорах".

На заявления Трампа о выборах в Украине также отреагировала спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает "Европейская правда". На брифинге 9 декабря она отметила, что для проведения голосования необходимы соответствующие условия, которых сейчас в Украине нет.

"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", — сказала Гиппер.

Відео дня

Заявление Трампа о выборах в Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico, опубликованном 9 декабря, сказал, что Украина должна провести выборы. Он заявил, что Киев "использует войну" для оттягивания этого процесса, а перенос выборов даже в условиях полномасштабной войны не соответствует принципам демократии.

"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было", — сказал Трамп.

Напомним, 8 октября Верховная Рада признала невозможными местные выборы в Украине во время действия военного положения. До этого Центральная избирательная комиссия сообщала, что проведение любых выборов во время войны противоречит Конституции и действующему законодательству.