"Я завжди готовий": Зеленський відповів на заклики Трампа провести вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа провести вибори сказав, що "готовий до цього завжди".

Заяви Трампа про вибори в Україні Зеленський прокоментував виданню La Repubblica 9 грудня. Український президент у цей день зустрівся з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні в Римі.

Також Зеленський зазначив у коментарі журналістам, що "довіряє Мелоні в переговорах".

На заяви Трампа про вибори в Україні також відреагувала спікерка Єврокомісії Анітта Гіппер, передає "Європейська правда". На брифінгу 9 грудня вона зазначила, що для проведення голосування необхідні відповідні умови, яких зараз в Україні немає.

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", — сказала Гіппер.

Заява Трампа про вибори в Україні

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico, опублікованому 9 грудня, сказав, що Україна повинна провести вибори. Він заявив, що Київ "використовує війну" для відтягування цього процесу, а перенесення виборів навіть за умов повномасштабної війни не відповідає принципам демократії.

"І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада визнала неможливими місцеві вибори в Україні під час дії воєнного стану. До того Центральна виборча комісія повідомляла, що проведення будь-яких виборів під час війни суперечить Конституції та чинному законодавству.