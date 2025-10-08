Местных выборов не будет: Рада признала их невозможными во время войны

Верховная Рада Украины приняла постановление, гарантирующее непрерывную работу органов местного самоуправления во время военного положения. Документ также определяет, что проведение местных выборов в нынешних условиях невозможно из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщает официальный вебпортал парламента Украины, Верховная Рада сегодня, 8 октября, поддержала во втором чтении и в целом постановление №14031 "О непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии Российской Федерации". Решение касается всех уровней местной власти — от сельских и поселковых советов до областных, а также глав громад.

В документе указано, что организация и проведение местных выборов с соблюдением норм национального законодательства и европейских демократических стандартов невозможны во время действия военного положения. Ответственность за эту ситуацию возлагается на государство-агрессора — Российскую Федерацию.

Также в постановлении подчеркнуто, что стабильное функционирование органов местного самоуправления является необходимым условием непрерывности власти, поддержания правопорядка, обеспечения национальной безопасности, обороны и жизнедеятельности громад. Полномочия действующих советов и глав остаются в силе до момента проведения новых выборов после завершения войны.

"Устойчивое развитие местных общин и осуществление полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, — обязательное условие соблюдения принципа непрерывности власти", — указано в документе.

Напомним, Верховная Рада уже неоднократно рассматривала вопрос организации избирательного процесса в условиях военного положения. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что проведение любых выборов в этот период противоречит Конституции и действующему законодательству. Новые местные выборы планируют организовать после завершения войны и отмены военного положения.

Как сообщал Фокус, очередные местные выборы в Украине, которые были запланированы этой осенью, не состоятся из-за продления военного положения. В связи с этим парламент не назначил дату голосования, а действующие органы местного самоуправления остаются на своих должностях.

Фокус также писал, что на парламентском портале появился законопроект о выборах. В общем, парламентарии предлагают ввести более прозрачные правила, обязательные региональные списки, гендерные квоты и ограничения на количество кандидатов в регионах.