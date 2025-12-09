Угоду можуть погодити до Різдва: Трамп дав Зеленському декілька днів на відповідь, — FT

Представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер дали Володимиру Зеленському лише декілька днів на те, щоб відповісти на запропоновану США мирну угоду. Пропозиція передбачає відмову від території в обмін на невизначені гарантії.

Під час двогодинної розмови Віткоффа та Кушнера з Зеленському американськи переговорники чинили тиск на українського президента. Про це глава держави розповів своїм європейським колегам. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб мирна угода була узгоджена в наступні 2,5 тижні — до Різдва.

Джерела FT повідомляють, що Зеленський відповів, що йому потрібно порадитися з іншими європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона, яка, на думку Києва, може розколоти єдність Заходу, якщо США продовжать без згоди Європи.

Один із західних чиновників охарактеризував українську сторону як таку, що застрягла між вимогами щодо території, які вони не можуть прийняти, та вимогами США, які вони не можуть відхилити.

У вівторок увечері Зеленський заявив, що він "дуже активно" працює над пунктами плану угоди про припинення війни.

"Український та європейський компоненти вже опрацьовані більш детально, і ми готові представити їх нашим партнерам в Америці. Разом з американською стороною ми очікуємо зробити можливі кроки якомога ефективніше та швидше", — заявив Зеленський.

В інтерв'ю Politico 8 грудня в Дональда Трампа запитали, чи встановив він терміни для Зеленського угоди.

"Йому доведеться взятися за справу і почати приймати рішення, бо він програє", — заявив Трамп.

Заяви Зеленського

Володимир Зеленський у Римі заявив журналістам, що наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки, між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню, пише "Бабель".

Крім того він зазначив, що Україна не веде перемовин з Росією, бо Москва не демонструє інтересу в мирному процесі, натомість завдає удари по українській енергетиці.

На думку глави держави, в найближчі дні Україна розумітиме деталі гарантій безпеки від США. Зараз у 20-пунктному плані вони сформульовані, як аналог статті 5 статуту НАТО.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори. При цьому він звинуватив Київ у тому, що він нібито "використовує війну", щоб відтягувати голосування.

Володимир Зеленський у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа провести вибори сказав, що "готовий до цього завжди".