Росія нарощує сили в Придністров'ї та готує плацдарм для ударів по Одесі, – ISW

Росія нарощує військову присутність у Придністров’ї та посилює тиск на Одеську область. Мета Кремля – відволікти українські війська та утримати їх на південному напрямку.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у Придністров’ї активізуються російські сили: резервістів закликають до служби, зі сховищ виводять озброєння, а також відкривають центри підготовки та виробництва безпілотників. Джерела Головного управління розвідки України (ГУР) повідомили "Суспільному" 10 грудня, що ці дії збільшують ризик проникнення російських диверсійних груп до Одеської області.

Також у звіті пояснюють, що Одеська область межує з Придністров’ям, а Тирасполь розташований приблизно за 80 км від Одеси. Розгортання російських підрозділів дронів у регіоні ставить місто під загрозу ударів середньої дальності. Російські війська вже завдають ударів по українських тилових районах на глибину 25–100 км і можуть передати частину цих можливостей підрозділам у Придністров’ї.

Відео дня

ГУР зазначає, що дії Кремля змушують українські війська посилено зміцнювати тил та протидіяти диверсіям. Останні тижні російська пропаганда активно повторює тезу про "російську Одесу" та погрожує наступом на Одеську й Миколаївську області.

Аналітики ISW підкреслюють, що Москва створює підґрунтя для майбутніх наступальних операцій на півдні України. Втім, у найближчі місяці масштабних атак очікувати не слід: Росія, ймовірно, обмежиться точковими ударами, інфільтрацією та операціями дронів на оперативній глибині.

Окрім цього, у звіті йдеться про те, що українські війська завдали удару по російському нафтовому танкеру DASHAN у Чорному морі. За інформацією СБУ та ВМС України, операція відбулася 10 грудня за допомогою безпілотних надводних апаратів Sea Baby. Танкер перевозив нафтопродукти на суму близько 60 мільйонів доларів і прямував до Новоросійська, Краснодарський край, під прапором Коморських островів. Удар серйозно пошкодив судно та змусив його припинити рух. На опублікованих відео видно, як щонайменше два безпілотні апарати завдають ударів по танкеру.

Наприкінці листопада українські війська вже використовували безпілотні кораблі Sea Baby для ударів по танкерах KAIRO та VIRAT, які входили до складу російського тіньового флоту. За даними російських мілблогерів, за останні два тижні українські війська завдали ударів щонайменше по чотирьох нафтових танкерах.

Нагадаємо, ГУР Міноборони попереджало про активність російських спецслужб у Придністров’ї. Зокрема, Росія намагається відволікти українські війська, а Кремль вже наказав мобілізувати резервістів і облаштувати дрони та навчальні центри.

Також Фокус писав, що у вересні 2025 року молдовський політик підтвердив підготовку підприємств з виготовлення дронів у Придністров’ї, зокрема "Молдавізоліт" та "Електромаш" у Тирасполі.