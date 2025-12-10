РФ запускає заводи дронів у Придністров'ї: які загрози для України на західному кордоні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про активізацію російських спецслужб у так званій "Придністровській народній республіці". Росіяни намагаються переконати українців, що є нові загрози на західному кордоні, та примусити розпорошити сили, які тримають фронт. Які загрози помітило ГУР, що відомо про проросійські сили, які діють на частині Молдови, підконтрольній РФ, і чи сформується там угрупування, небезпечне для України?

Кремль наказав владі "ПМР" почати мобілізацію резервістів та розконсервовувати військову техніку, розповіло агентство "Укрінформ" з посиланням на джерела в ГУР Міноборони. Співрозмовники журналістів повідомили, що на території Придністров'я росіяни створили майстерні з виготовлення дронів та навчальні центри. На думку розвідників, через це зростають загрози для регіонів, які прилягають до підконтрольних РФ частин Молдови: може іти мова про Вінницьку та Одеську області.

Згідно з даними ГУР, РФ перекидає у "ПМР" спецагентів зі завданням влаштувати хаос та, серед іншого, надсилати диверсійні групи на українську територію. Крім загроз для України, є небезпека для Молдови, оскільки росіяни планують повпливати на "вибори президента ПМР", які відбудуться у 2026 році.

"Москва створює точки напруги на кордоні з українськими південними областями — ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає", — ідеться у заяві ГУР.

Придністров'я та РФ — деталі

"Придністровська народна республіка" ("ПНР") — незаконне регіональне утворення на території Молдови, яке з'явилось за підтримки РФ у 1991 році. Військові угрупування "ПМР" — це власна армія та російські війська. Зокрема, у Придністров'ї досі перебувають солдати російської 14 гвардійської загальновійськової армії, яку згодом переформатували в Оперативну групу російських військ. Як заявив президент України Володимир Зеленський, орієнтовна кількість військовослужбовців цього угрупування, — близько 1-1,5 тис. осіб: місцеві жителі з російським громадянством, які уклали контракт. Місце базування — Тирасполь та Ковбасна (склад боєприпасів).

Придністров'я та РФ - де розміщуються бази російського угрупування Фото: DeepState

Тим часом на російському порталі "Военное обозрение" вказано, що станом на 2014 рік армія "ПМР" складала 7,5 тис. осіб, а разом з прикордонниками та спецпризначенцями — 15 тис. Крім того, у випадку загальної мобілізації могли призвати близько 80 тис. Також з'ясувалось, що чотири мотострілецькі бригади можуть мати на озброєнні 18 танків, 122 артсистеми (з них — 40 РСЗВ "Град"), є гранатомети різних типів.

Зазначимо, у вересні 2025 року молдовський політик повідомив, що на території Придністров'я дійсно готуються відкрити підприємства з виготовлення дронів. Вказували навіть назви — ішлося про компанії "Молдавізоліт" і "Електромаш" у Тирасполі. Крім того, румунська влада затримала вантаж з оптовоклона, який намагались незаконно переправити через кордон Румунії.

