РФ запускает заводы дронов в Приднестровье: какие угрозы для Украины на западной границе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило об активизации российских спецслужб в так называемой "Приднестровской народной республике". Россияне пытаются убедить украинцев, что есть новые угрозы на западной границе, и заставить распылить силы, которые держат фронт. Какие угрозы заметило ГУР, что известно о пророссийских силах, действующих на части Молдовы, подконтрольной РФ, и сформируется ли там группировка, опасная для Украины?

Кремль приказал властям "ПМР" начать мобилизацию резервистов и расконсервировать военную технику, рассказало агентство "Укринформ" со ссылкой на источники в ГУР Минобороны. Собеседники журналистов сообщили, что на территории Приднестровья россияне создали мастерские по изготовлению дронов и учебные центры. По мнению разведчиков, из-за этого растут угрозы для регионов, прилегающих к подконтрольным РФ частям Молдовы: может идти речь о Винницкой и Одесской областях.

Согласно данным ГУР, РФ перебрасывает в "ПМР" спецагентов с задачей устроить хаос и, среди прочего, отправлять диверсионные группы на украинскую территорию. Кроме угроз для Украины, есть опасность для Молдовы, поскольку россияне планируют повлиять на "выборы президента ПМР", которые состоятся в 2026 году.

"Москва создает точки напряжения на границе с украинскими южными областями — риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет", — говорится в заявлении ГУР.

Приднестровье и РФ — детали

"Приднестровская народная республика" ("ПНР") — незаконное региональное образование на территории Молдовы, которое появилось при поддержке РФ в 1991 году. Военные группировки "ПМР" — это собственная армия и российские войска. В частности, в Приднестровье до сих пор находятся солдаты российской 14 гвардейской общевойсковой армии, которую впоследствии переформатировали в Оперативную группу российских войск. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ориентировочное количество военнослужащих этой группировки — около 1-1,5 тыс. человек: местные жители с российским гражданством, заключившие контракт. Место базирования — Тирасполь и Колбасная (склад боеприпасов).

Приднестровье и РФ — где размещаются базы российской группировки Фото: DeepState

Между тем на российском портале "Военное обозрение" указано, что по состоянию на 2014 год армия "ПМР" составляла 7,5 тыс. человек, а вместе с пограничниками и спецназовцами — 15 тыс. Кроме того, в случае всеобщей мобилизации могли призвать около 80 тыс. Также выяснилось, что четыре мотострелковые бригады могут иметь на вооружении 18 танков, 122 артсистемы (из них — 40 РСЗО "Град"), есть гранатометы различных типов.

Отметим, в сентябре 2025 года молдавский политик сообщил, что на территории Приднестровья действительно готовятся открыть предприятия по изготовлению дронов. Указывали даже названия — речь шла о компаниях "Молдавизолит" и "Электромаш" в Тирасполе. Кроме того, румынские власти задержали груз из оптовоклона, который пытались незаконно переправить через границу Румынии.

