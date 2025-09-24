"У нас есть конкретные названия": Россия готовит производство дронов в Приднестровье, — политик (видео)

Мэр молдавского города Леова и лидер партии "Лига городов и коммун" (LOC) Александр Бужорян отметил, что РФ втягивает Приднестровье в войну, обустраивая там заводы для выпуска дронов. Кроме того, на территории непризнанной республики готовят диверсантов для операций в Украине.

"По нашей информации, Россия пытается организовать производство беспилотников на территории Приднестровья. У нас есть конкретные названия двух заводов в Тирасполе. Это речь идет о "Молдавизолите" и "Электромаше"", — сообщил молдавский политик в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона, опубликованном 23 сентября.

О производстве БПЛА на территории Приднестровья — с 6:05

Бужорян пояснил, что эти заводы являются кандидатами для передачи технологии производства. По его словам, недавно румынские власти задержали груз с оптоволокном на сумму примерно 3 миллионов евро, который направлялся из Беларуси в Тирасполь.

"То есть это уже конкретные шаги вмешательства и вовлечения Приднестровья, в том числе и Молдовы, в войну", — подчеркнул городской голова.

Он уточнил, что речь идет о "Молдавизолите", который в России имел контракты с Министерством обороны. Эти предприятия свободно работают на территории Приднестровья несмотря на то, что даже местная элита против вовлечения в войну. По данным политика, на некоторых из этих лидеров с отличными взглядами "довольно жестко" влияет Кремль.

"В том числе мы слышали об угрозах практически физической расправой над ними, если они попытаются как-то помешать этому процессу", — отметил он.

Бужорян сообщил, что самопровозглашенная власть Тирасполя пытается привлекать и вербовать жителей Приднестровья, которые знают украинский язык, для подготовки диверсионных операций на территории Украины. По его словам, в первую очередь речь идет об угрозе для Одесской области. Также из Гагаузии людей переманивают в Приднестровье под прикрытием найма в охранные агентства, где готовят их к диверсионным операциям.

Напомним, 22 сентября президент Майя Санду предупредила, что Молдова может стать плацдармом для нападения на Одесскую область. По ее словам, Кремль "выбрасывает сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны".

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заверил, что сейчас у РФ нет возможностей для переброски сил в Молдову. В то же время российские группировки на территории Приднестровья, по оценке защитника, не представляют серьезной угрозы.