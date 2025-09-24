"У нас є конкретні назви": Росія готує виробництво дронів у Придністров'ї, — політик (відео)

Мер молдавського міста Леова та лідер партії «Ліга міст і комун» (LOC) Олександр Бужорян наголосив, що РФ втягує Придністров'я у війні, облаштовуючи там заводи для випуску дронів. Окрім того, на території невизнаної республіки готують диверсантів для операцій в Україні.

"За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. У нас є конкретні назви двох заводів у Тирасполі. Це мова йде про "Молдавізоліт" і "Електромаш"", — повідомив молдавський політик в інтерв'ю на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона, опублікованому 23 вересня.

Про виробництво БПЛА на території Придністров'я — з 6:05

Бужорян пояснив, що ці заводи є кандидатами для передачі технології виробництва. З його слів, нещодавно румунська влада затримала вантаж з оптоволокном на суму приблизно 3 мільйонів євро, який прямував з Білорусі у Тирасполь.

"Тобто це вже конкретні кроки втручання і залучення Придністров'я, зокрема й Молдови, у війну", — підкреслив міський голова.

Він уточнив, що йдеться про "Молдавізоліт", який у Росії мав контракти з Міністерством оборони. Ці підприємства вільно працюють на території Придністров'я попри те, що навіть місцева еліта проти залучення у війну. За даними політика, на деяких з цих лідерів з відмінними поглядами "доволі жорстко" впливає Кремль.

"Зокрема ми чули про погрози практично фізичною розправою над ними, якщо вони спробують якось перешкодити цьому процесу", — зазначив він.

Бужорян повідомив, що самопроголошена влада Тирасполя намагається залучати й вербувати жителів Придністров’я, які знають українську мову, задля підготовки диверсійних операцій на території України. З його слів, насамперед йдеться про загрозу для Одеської області. Також з Гагаузії людей переманюють у Придністров’я під прикриттям найму в охоронні агентства, де готують їх до диверсійних операцій.

Нагадаємо, 22 вересня президентка Мая Санду попередила, що Молдова може стати плацдармом для нападу на Одеську область. З її слів, Кремль "викидає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра, а також за межами країни".

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий запевнив, що нині у РФ немає можливостей для перекидання сил до Молдови. Водночас російські угрупування на території Придністров’я, за оцінкою захисника, не становлять серйозної загрози.