Одесса в безопасности, Приднестровье еще ждет: что означает победа Майи Санду не только для Молдовы

Триумф партии PAS и президента Майи Санду стал не только электоральной сенсацией, но и решающим шагом в отрыве Молдовы от российского влияния. Фокус объясняет, почему этот результат критически важен для Украины — от безопасности юга и Одессы до перспектив урегулирования Приднестровского конфликта.

Related video

Вчера, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы, которые определили геополитический курс страны. В центре внимания были проевропейская партия PAS во главе с президентом Майей Санду и пророссийский Blocul Patriotic, возглавляемый экс-президентом Игорем Додоном. Голосование завершилось в 21:00, после чего начался подсчет голосов, который продолжался до полуночи. Результаты обнародовала Центральная избирательная комиссия Молдовы.

Партия PAS одержала уверенную победу с результатом 50,20%, тогда как Blocul Patriotic получил 24,17%. На зарубежных участках PAS поддержали 78,61% избирателей, значительно опередив PARTIDUL NOSTRU с 5,50%.

Пророссийские регионы, в частности Гагаузия (45,3%) и Тараклийский район (47,7%), показали более низкую явку по сравнению с 2024 годом (51,9% и 50,2% соответственно). Премьер-министр Дорин Речан обвинил Россию во вмешательстве в выборы, заявив о расходах Москвы на "гибридную войну" для захвата власти.

Электоральное чудо в Молдове: почему партия Санду победила

Политолог Олег Постернак считает победу Майи Санду и партии PAS на выборах в Молдове настоящим "электоральным чудом", которое стало возможным благодаря сочетанию объективных и искусственных причин.

Объективные причины заключаются в том, что для многих граждан Молдовы выбор в пользу PAS имел экзистенциальный характер.

"Это был не просто выбор партии или президента, а решение, которое будет определять путь развития страны на десятилетия вперед. Страх возвращения под влияние России, фактически в состояние "прокси-оккупации", заставил многих избирателей поддержать Санду, даже несмотря на разочарование высоким уровнем инфляции, бедности и социальными проблемами. Это был выбор без выбора, продиктованный внутренним принуждением избежать российской гегемонии", — говорит Фокусу Постернак.

Также победа PAS, по мнению политолога, связана с эффективными политическими инструментами, которые использовала команда Санду. Во-первых, был снят с регистрации ряд пророссийских партий, в частности связанных с Иланом Шором. Показательной стала ситуация с партией "Большая Молдова", которая была допущена к выборам, но снята Центральной избирательной комиссией за день до голосования, что повлекло путаницу в бюллетенях. Во-вторых, молдавские правоохранительные органы успешно противодействовали российской сети подкупа избирателей, которая финансировалась через "Промсвязьбанк" и напрямую из Кремля. В-третьих, значительную роль сыграло закрытие пророссийских медиа и борьба с дезинформацией, которая приобрела огромные масштабы, в частности через платформу TikTok.

Выборы в Молдове 2025: значение победы для Украины

Победа Санду имеет стратегическое значение для Украины. Во-первых, она снижает риск того, что Молдова, в частности Приднестровье, станет плацдармом для распространения российского влияния на юго-запад Украины, в первую очередь на Одесский регион.

"Это огромный плюс и общий успех для Украины. Молдова остается на пути евроинтеграции, что важно для Украины, ведь обе страны вместе с Грузией ранее воспринимались как единый "пакет" потенциальных кандидатов на вступление в ЕС. В отличие от Грузии, которая после победы "Грузинской мечты" потеряла европейскую динамику из-за пророссийской политики, Молдова продолжает движение в Европу", — добавляет Постернак.

Эта победа укрепляет европейскую политику Молдовы, что открывает возможности для совместных проектов с Украиной. Речь идет об инфраструктурных инициативах, таких как строительство моста через Днестр, поддержку украинских беженцев, а также сотрудничество в энергетической сфере. Украина готова помочь Молдове с диверсификацией энергоносителей, чтобы уменьшить зависимость от России. Постернак отмечает, что эти проекты будут способствовать укреплению связей между странами и их интеграции в европейское пространство.

Молодая против пророссийских настроений: перспективы решения Приднестровского конфликта

По словам политолога, вторая каденция Майи Санду и монобольшинство партии PAS в парламенте, подтвержденное на недавних выборах, создают условия для более активного решения Приднестровского конфликта. Постернак выражает надежду, что Молдова сможет сделать решительные шаги для урегулирования этого вопроса, который годами оставался замороженным из-за российского влияния в регионе. Успешное решение конфликта может не только стабилизировать Молдову, но и устранить потенциальную угрозу для Украины, ведь Приднестровье граничит с украинскими территориями.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном появлении разведывательных дронов из Венгрии в воздушном пространстве Украины. Они, вероятно, следили за промышленными объектами на границе.

Также Фокус писал, что неизвестные дроны нарушили работу аэропортов Дании и Норвегии, вызвав сбои и аресты.