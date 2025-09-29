Одеса у безпеці, Придністров'я ще чекає: що означає перемога Маї Санду не лише для Молдови

Тріумф партії PAS і президентки Маї Санду став не лише електоральною сенсацією, а й вирішальним кроком у відриві Молдови від російського впливу. Фокус пояснює, чому цей результат критично важливий для України — від безпеки півдня та Одеси до перспектив врегулювання Придністровського конфлікту.

Вчора, 28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори, які визначили геополітичний курс країни. У центрі уваги були проєвропейська партія PAS на чолі з президенткою Маєю Санду та проросійський Blocul Patriotic, очолюваний експрезидентом Ігорем Додоном. Голосування завершилося о 21:00, після чого розпочався підрахунок голосів, що тривав до опівночі. Результати оприлюднила Центральна виборча комісія Молдови.

Партія PAS здобула впевнену перемогу з результатом 50,20%, тоді як Blocul Patriotic отримав 24,17%. На закордонних дільницях PAS підтримали 78,61% виборців, значно випередивши PARTIDUL NOSTRU з 5,50%.

Проросійські регіони, зокрема Гагаузія (45,3%) та Тараклійський район (47,7%), показали нижчу явку порівняно з 2024 роком (51,9% та 50,2% відповідно). Прем'єр-міністр Дорін Речан звинуватив Росію у втручанні у вибори, заявивши про витрати Москви на "гібридну війну" для захоплення влади.

Електоральне диво у Молдові: чому партія Санду перемогла

Політолог Олег Постернак вважає перемогу Маї Санду та партії PAS на виборах у Молдові справжнім "електоральним дивом", яке стало можливим завдяки поєднанню об'єктивних і штучних причин.

Об'єктивні причини полягають у тому, що для багатьох громадян Молдови вибір на користь PAS мав екзистенційний характер.

"Це був не просто вибір партії чи президента, а рішення, що визначатиме шлях розвитку країни на десятиліття вперед. Страх повернення під вплив Росії, фактично в стан "проксі-окупації", змусив багатьох виборців підтримати Санду, навіть попри розчарування високим рівнем інфляції, бідності та соціальними проблемами. Це був вибір без вибору, продиктований внутрішнім примусом уникнути російської гегемонії", — каже Фокусу Постернак.

Також перемога PAS, на думку політолога, пов'язана з ефективними політичними інструментами, які використала команда Санду. По-перше, було знято з реєстрації низку проросійських партій, зокрема пов'язаних з Іланом Шором. Показовою стала ситуація з партією "Велика Молдова", яка була допущена до виборів, але знята Центральною виборчою комісією за день до голосування, що спричинило плутанину в бюлетенях. По-друге, молдавські правоохоронні органи успішно протидіяли російській мережі підкупу виборців, яка фінансувалася через "Промсвязьбанк" та напряму з Кремля. По-третє, значну роль відіграло закриття проросійських медіа та боротьба з дезінформацією, яка набула величезних масштабів, зокрема через платформу TikTok.

Вибори в Молдові 2025: значення перемоги для України

Перемога Санду має стратегічне значення для України. По-перше, вона знижує ризик того, що Молдова, зокрема Придністров'я, стане плацдармом для поширення російського впливу на південний захід України, в першу чергу на Одеський регіон.

"Це величезний плюс і спільний успіх для України. Молдова залишається на шляху євроінтеграції, що є важливим для України, адже обидві країни разом із Грузією раніше сприймалися як єдиний "пакет" потенційних кандидатів на вступ до ЄС. На відміну від Грузії, яка після перемоги "Грузинської мрії" втратила європейську динаміку через проросійську політику, Молдова продовжує рух до Європи", — додає Постернак.

Ця перемога зміцнює європейську політику Молдови, що відкриває можливості для спільних проєктів з Україною. Йдеться про інфраструктурні ініціативи, такі як будівництво мосту через Дністер, підтримку українських біженців, а також співпрацю в енергетичній сфері. Україна готова допомогти Молдові з диверсифікацією енергоносіїв, щоб зменшити залежність від Росії. Постернак наголошує, що ці проєкти сприятимуть зміцненню зв'язків між країнами та їхній інтеграції до європейського простору.

Молода проти проросійських настроїв: перспективи вирішення Придністровського конфлікту

За словами політолога, друга каденція Маї Санду та монобільшість партії PAS у парламенті, підтверджена на нещодавніх виборах, створюють умови для активнішого вирішення Придністровського конфлікту. Постернак висловлює сподівання, що Молдова зможе зробити рішучі кроки для врегулювання цього питання, яке роками залишалося замороженим через російський вплив у регіоні. Успішне вирішення конфлікту може не лише стабілізувати Молдову, але й усунути потенційну загрозу для України, адже Придністров'я межує з українськими територіями.

