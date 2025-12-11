Россия наращивает силы в Приднестровье и готовит плацдарм для ударов по Одессе, — ISW

Россия наращивает военное присутствие в Приднестровье и усиливает давление на Одесскую область. Цель Кремля — отвлечь украинские войска и удержать их на южном направлении.

По данным Института изучения войны (ISW), в Приднестровье активизируются российские силы: резервистов призывают к службе, из хранилищ выводят вооружение, а также открывают центры подготовки и производства беспилотников. Источники Главного управления разведки Украины (ГУР) сообщили "Суспільному" 10 декабря, что эти действия увеличивают риск проникновения российских диверсионных групп в Одесскую область.

Также в отчете объясняется, что Одесская область граничит с Приднестровьем, а Тирасполь расположен примерно в 80 км от Одессы. Развертывание российских подразделений дронов в регионе ставит город под угрозу ударов средней дальности. Российские войска уже наносят удары по украинским тыловым районам на глубину 25-100 км и могут передать часть этих возможностей подразделениям в Приднестровье.

ГУР отмечает, что действия Кремля заставляют украинские войска усиленно укреплять тыл и противодействовать диверсиям. Последние недели российская пропаганда активно повторяет тезис о "русской Одессе" и угрожает наступлением на Одесскую и Николаевскую области.

Аналитики ISW подчеркивают, что Москва создает почву для будущих наступательных операций на юге Украины. Впрочем, в ближайшие месяцы масштабных атак ожидать не следует: Россия, вероятно, ограничится точечными ударами, инфильтрацией и операциями дронов на оперативной глубине.

Кроме этого, в отчете говорится о том, что украинские войска нанесли удар по российскому нефтяному танкеру DASHAN в Черном море. По информации СБУ и ВМС Украины, операция состоялась 10 декабря с помощью беспилотных надводных аппаратов Sea Baby. Танкер перевозил нефтепродукты на сумму около 60 миллионов долларов и направлялся в Новороссийск, Краснодарский край, под флагом Коморских островов. Удар серьезно повредил судно и заставил его прекратить движение. На опубликованных видео видно, как по меньшей мере два беспилотных аппарата наносят удары по танкеру.

В конце ноября украинские войска уже использовали беспилотные корабли Sea Baby для ударов по танкерам KAIRO и VIRAT, которые входили в состав российского теневого флота. По данным российских милблогеров, за последние две недели украинские войска нанесли удары по меньшей мере по четырем нефтяным танкерам.

Напомним, ГУР Минобороны предупреждало об активности российских спецслужб в Приднестровье. В частности, Россия пытается отвлечь украинские войска, а Кремль уже приказал мобилизовать резервистов и обустроить дроны и учебные центры.

Также Фокус писал, что в сентябре 2025 года молдавский политик подтвердил подготовку предприятий по изготовлению дронов в Приднестровье, в частности "Молдавизолит" и "Электромаш" в Тирасполе.