30% "демілітаризована зона" на Донбасі, 0% гарантій: ЗМІ дізнались нові деталі "мирного плану"

На третині Донецької області можуть влаштувати "демілітаризовану зону", а межа цієї зони проходитиме по лінії, яку узгодять з Російською Федерацією, написало медіа, яке ознайомилось з текстом нового "мирного плану" США та РФ. При цьому планують обійтись бех жодних гарантій Україні, у тому числі не ясно, як контролюватимуть дії російської армії. Первісний текст з 28 пунктів розбили на чотири частини, у яких перелічують, що має робити кожна сторона угоди.

Нова версія "мирного плану" містить ті ж самі, але дещо видозмінені, вимоги капітуляції України, які були у першому варіанті, ідеться у статті медіа "Дзеркало тижня". Серед іншого, кожну з чотирьох частину підписуватимуть різний набір фігурантів. Україна має підтвердити все ті ж вимоги, які повторює РФ протягом війни, але тепер з'явилась "демілітаризована зона", врегульовано статус Запорізької АЕС та української частини Запорізької й Херсонської областей. Крім того, Москва має вийти з територій поза межами п'яти областей, які внесла в Конституцію.

У статті вказано, що редакторка відділу міжнародної політики ДТ бачила текст плану з 20 пунктів, який з'явився після чергового раунду переговорів США та України. З'ясувалось, що вдалось видалити єдиний важливий пункт — про амністію "всіх учасників конфлікту". Решта — це "перероблені сумнозвісні 28 пунктів".

Мирний план — що відомо про ідеї Трампа та РФ

Згідно з даними ДТ, угоду дійсно розбили на частини, і у частині, про яку згадував президент Володимир Зеленський, дійсно лише 20 пунктів. Цю частину мають підписати Україна, РФ, США, Європа (не ясно, ідеться про ЄС або ні). Решта частин: друга — про гарантії безпеки (3 пункти), третя — про США та НАТО (4 пункти), четверта — про відносини США та РФ (12 пунктів).

20 пунктів України стосуються територій, об'єктів на українській території та гарантій безпеки:

Україна, США та "Європа" зобов'язані визнавати російськими окуповані українські території — Луганську та Донецьку область, Крим;

третина Донецької області — "демілітаризована зона", у якій не буде нічиїх військ. Медіа зауважило, що у попередній версії ці території передавались РФ. Мається на увазі, що буде визначена нова адміністративна межа цієї зони, і армії стоятимуть за нею. Як вона проходитиме, ще визначать згідно з домовленістю з РФ;

лінія фронту заморожується у Херсонській та Запорізькій областях;

ЗС РФ виходять з територій, які не є частиною Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, і Криму. У статті не уточнюють назви областей, з яких мають вийти росіяни: не ясно, чи є серед них, наприклад, Харківська область, чи Сумщина та Дніпропетровщина;

Запорізька АЕС переходить під контроль консорціуму, 50% якого належатиме США. Кому інші 50% — не вказано. Електроенергію ділитимуть порівну між РФ та Україною. У попередніх 28 пунктах АЕС мало контролювати МАГАТЕ;

гарантії безпеки — ідеться про аналог 5 статті договору НАТО, і їх мають надати США та Європа. Окремо зауважується, що Вашингтон очікує "компенсацію" за витрати.

НАТО та гарантії безпеки — оновлені умови США та РФ

Питання НАТО не згадане у плані з 20 пунктів. Натомість США заблокує Україні вступ до Альянсу через інші частини угоди і через тиск на європейських партнерів, написало ДТ. Крім того, Вашингтон гарантує, що в Україні не з'явиться "військ НАТО". У тексті, який стосується альянсу, згадують російські тези про "занепокоєння", "деескалацію", "глобальну безпеку".

У окремій частині, як стосується гарантій безпеки США, наголошується, за яких умов вони втрачаються. Зокрема, якщо РФ порушує домовленості, то на неї накладають санкції, а Україна отримує "п'яту статтю". Якщо ж Україна щось порушить, наприклад, "неспровоковано обстріляє", то миттю втрачає будь-який захист. Ще одна новація — українцям дозволяють двосторонні угоди про безпеку, які укладались протягом 2024 року.

Втім, зауважило медіа, відразу після публікації проєкту цих домовленостей, від військової допомоги тут же відхрестилась Фінляндія. Крім того, з тексту не ясно, чи не повинне стати стороною угоди і НАТО. Ще одне питання виникло щодо того, як та хто оцінюватиме порушення: вони мають бути "значними, умисними, тривалими".

У статті ДТ наголошується, що лише угода з 20 пунктами є юридично зобов'язуючою, а решта — ні. Гарантом дотримання угоди має стати "Рада миру", яку очолить Трамп: не ясно, що станеться, коли він перестане бути президентом. Медіа також зауважило, що формулювання "мирного плану" схожі на чернетки, який могли "накидати" на серветці у гольф-клубі спецпредставника та ріелтера Стіва Віткоффа.

Зазначимо, у листопаді експертка з Росії Фіона Гілл розповіла про особливе ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна та до інших політиків, які на нього схожі. На її думку, очільник Кремля маніпулює главою Білого дому, який симпатизує "крутим хлопцям".

Нагадуємо, 11 грудня медіа The Financial Times написало, що США вимагає лише від однієї зі сторін відведення військ відповідно до нової версії "мирного плану".