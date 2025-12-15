З'явилась нова логістика на Покровськ та Мирноград, але "ситуація складна", — ОК "Схід" (відео)

На Покровському напрямку Збройні сили України відбили 47 штурмів російських військ на 80-кілометровому відрізку фронту від Шахового до Новопавлівки, доповіло оперативне командування "Схід". Для допомоги підрозділам, які перебувають у Мирнограді, налагодили додаткові логістичні шляхи. Бійці 155 бригади, які перебувають на вказаному відрізку фронту, показали відео про те, як постачають продукти вглиб "сірої зони".

Командування підтвердило складну ситуацію у Покровсько-Мирноградській агломерації. Як вказано на сторінці Facebook ОК "Схід", ЗС РФ не контролюють повністю Покровськ, а підрозділи ЗСУ ведуть бої на північних околицях. На сторінці 7 корпусу ДШВ з'явились кадри, на яких бійці 155 бригади ЗСУ прилаштовують воду та продукти харчування до безпілотників, які можуть підняти до 10 кг ваги та понести в "сіру зону" на Покровськ та Мирноград.

У дописі ОК "Схід" наголошується, що у Покровську відбуваються бої у міській забудові, а під Мирноградом "складна ситуація". Наголошується, що для постачання бійців з'явились нові шляхи: деталі не уточнюються.

"У районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", — написало командування.

155 бригада показала, як влаштована логістика на Покровському напрямку. З'ясувалось, що на спеціальному складі воду та продукти складають у невеликі коробки, які примотують скотчем до важких дронів. Потім оператор БпЛА веде пристрій на позицію і бійці в "сірій зоні" отримують необхідні речі.

"На Покровському напрямку 50% логістики здійснюється повітряними дронами. До місій залучають переважно малопомітні FPV та важкі бомбери з високою вантажопідйомністю. Щодня у середньому один екіпаж БпЛА виконує до 10 постачань" — ідеться у дописі 155 бригади.

Бої під Покровськом — деталі

На карті бойових дій DeepState показана "сіра зона" навколо Мирнограда, але середина міста в цю зону не входить. Дистанція, на яку повинна діставати логістика для бійців ЗСУ — це відстань приблизно 10 км в районі Миколаївки та річки сінної. Покровськ — на дві третини в "червоній зоні", яку контролюють ЗС РФ.

Бої під Покровськом - поточна ситуація станом на 14 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 14 грудня екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж розповів про стабілізацію ситуації під Покровськом та Мирноградом, що відбулась завдяки мужності українських воїнів. З його слів, боєприпаси, харчі, вода, інші речі скидаються дронами. Інші підрозділи ЗСУ завдають ударів артилерією та БпЛА по частинах ЗС РФ, які намагаються зайти в місто з півночі та півдня, додав генерал.

Нагадуємо, 12 грудня російський пропагандист Володимир Соловйов приїхав у Покровськ і заявив, що місто начебто повністю окуповане росіянами.