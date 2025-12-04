Главная угроза фронта: насколько критичным для ВСУ является наступление РФ под Гуляйполем

Гуляйпольское направление (или Восточно-Запорожское).

Текущая ситуация

Как я уже отмечал, в настоящее время враг (российские войска) ведет достаточно активное и масштабное наступление в операционной зоне своей ГВ "Восток", сосредотачивая основные усилия в полосах 5-й и 36-й ОВА. В течение последнего месяца на этом направлении ему удалось с ходу форсировать реку Янчур на достаточно широком участке, захватить тактический плацдарм в районе Успеновки и, развивая дальнейшее наступление, продвинуться в полосе своей 5-й ОВА на глубину до 17 км, достигнув непосредственно окраин города Гуляйполе с востока и северо-востока. Кроме того, участок прорыва противником обороны ВСУ в направлении Гуляйполя, в отличие от предыдущих подобных случаев, достаточно широкий вдоль фронта (до 16 км по прямой).

Также, действуя своим правым (северным) флангом вдоль восточного берега реки Янчур в направлении Егоровка–Даниловка, войска 5-й ОВА врага смогли прорваться к окрестностям Даниловки и сейчас ведут ожесточенные бои за овладение ею, очевидно, имея в виду в будущем добраться до ближайших подходов к Покровскому с юга и юго-востока.

36-я ОВА врага, действующая севернее (район стыка Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей Украины), также ведет активные наступательные операции, пытаясь прорваться одновременно в нескольких секторах в общем северо-западном направлении, что нужно понимать, как обеспечение флангового прикрытия с севера действий своей 5-й ОВА.

Однако, в отличие от нее, пока что З6-я ОВА имеет более умеренный успех, чем 5-я ОВА. Эта армия наступает основными силами в междуречье рек — Волчья, Ворона и Янчур, пытаясь прорваться к первой на максимально широком участке фронта. Сейчас ее передовые подразделения смогли прорваться к Волчьей в районе Орестополья (действуя со стороны Березового) и Новоселовки (действуя со стороны ранее захваченной Воскресенки). Однако пока им удалось надежно закрепиться только в районе Новоселовки.

Более того, несколько недель назад ВСУ смогли контратаковать в районе Сосновки подразделения противника, которые прорывались к Волчьей, и отбросить их назад в юго-восточном направлении, удерживая таким образом плацдарм на Волчьей между Орестопольем и Новоселовкой. Однако 36-я ОВА все-таки продолжает атаковать его, как со стороны Новоселовки, так и со стороны Вороного, вдоль реки Ворона. Пока что — не очень успешно.

Кроме того, попытки российской 36-й ОВА продвинуться в этом районе значительно сдерживаются упорными и пока достаточно успешными оборонительными боями, которые ведут ВСУ в районе Александрограда.

Ведь, удерживая это село, украинские войска сохраняют способность достаточно эффективно "накрывать" (преимущественно огнем) дорогу между Воскресенкой и Новоселовкой, куда прорвались передовые подразделения врага, а также одновременно Сичневое и саму Новоселовку. В таких условиях (фактически, с полностью открытым северным флангом, где передовые позиции ВСУ находятся менее чем в 2 км от указанной дороги) врагу достаточно сложно перебрасывать в Волчью в район Новоселовки предметы МТО для нужд своих штурмовых подразделений, накапливать там пехоту для дальнейших атак на Сосновку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 36-я ОВА постоянно пытается вытеснить ВСУ из района Александрограда, атакуя это село как из Воскресенки, так и из Мирного. Но пока ВСУ достаточно уверенно удерживают район Александрограда.

С другой стороны, враг, действуя с рубежа Вишневое–Березовое, все же сумел прорваться несколькими малыми пехотными группами севернее него, к западу от Сосновки — то есть добраться до Новоалександровки и удержаться в Алексеевке. Учитывая, что слева от этого 5-я ОВА врага упорно прорывается к Даниловке вдоль Янчура, эта "инфильтрация" выглядит достаточно угрожающей для ВСУ, поскольку фактически угрожает своеобразной "изоляцией", собственно, района обороны Гуляйполя от группировки ВСУ, обороняющейся севернее него, в районе Покровского и чуть южнее, а также вдоль реки Волчья.

К сожалению, командование российских войск вполне понимает весь этот "расклад", и поэтому в настоящее время обе его армии (5-я и 36-я ОВА) пока просто "выскакивают из штанов" на своих смежных флангах, чтобы прорваться к месту слияния рек Волчья и Гайчур, или хотя бы к селу Андреевка, предварительно перерезав дорогу Покровское–Гуляйполе в районе Даниловки. И хотя сейчас за саму Даниловку продолжаются упорные бои, но УЖЕ СЕЙЧАС вряд ли возможно безопасно использовать рокаду Покровское–Гуляйполе на участке Отрадное–Радостное.

Ну, в завершение, несколько слов о контратаках ВСУ в полосе 29-й ОВА врага, в районе Ивановки (это к северу от дороги Запорожье–Донецк). Там противник ранее смог переправиться через реку Волчья несколькими малыми пехотными (штурмовыми) группами и закрепиться в южной и юго-восточной частях села. Несколько дней назад ВСУ контратаковали врага в направлении Ивановка–Зеленый Гай, полностью выбив противника как из самого села Ивановка, так и продвинувшись немного за рекой Волчья, в среднем на 1,5–1,7 км.

Перспективы

К сожалению, для ВСУ на этом направлении пока ситуация не выглядит очень положительно. Более того, по моему мнению, ситуация здесь в оперативном плане выглядит более угрожающей, чем даже на Покровском направлении. Это прежде всего подтверждается несколькими объективными показателями:

Темп наступления врага здесь значительно выше, чем на любом другом направлении (например, расстояние от реки Янчур до окрестностей Гуляйполя, которое составляет около 16 км, враг преодолел за 5–6 дней боев, со средним темпом продвижения более 3 км в сутки). Фактически, ГВ "Восток" сейчас является "лидером" в этом показателе среди всех российских соответствующих группировок войск. Хотя по объемам и количеству потерь она также "лидирует".

Масштаб и размах наступления. Враг продвигается КОНЦЕНТРИРОВАНО на участке от Гуляйполя до Александрограда. По прямой он составляет более 42 км, и на всем этом протяжении противник наступает (то есть активно атакует\штурмует). Более того, на других направлениях враг буквально вынужден "прогрызать" оборону ВСУ на очень узких участках, а здесь, на участке шириной 40 км — порой демонстрирует темп продвижения в глубину от 3 до 5 км в сутки...

Количество сил и средств, используемых противником. В этом наступлении задействована по меньшей мере одна полнокровная мотострелковая дивизия (не "упрощенная" из категории "новосозданных" или так называемых "штурмовых", а настоящая, "старая" — с тремя штатными мотострелковыми полками и одним танковым полком), кроме нее, по крайней мере, 6 бригад (и одна из них — танковая бригада), а возможно, и больше + 2 бригады, нужно понимать, находятся в резерве (одна, скорее всего, в 5-й ОВА, вторая принадлежит резерву командования ГВ "Восток").

Очевидно, в любой момент часть сил из состава еще двух дивизий также может "присоединиться" к этому направлению — "соседней слева" 76-й дшд или "соседней справа" 90-й танковой дивизии (тд) с Новопавловского направления.

На данный момент вероятность того, что враг сможет охватить (обойти) весь район обороны Гуляйполя с севера (например, прорвавшись на участке Доброполье–Варваровка), или прорваться к Покровскому (Днепропетровская область) с юга и юго-востока, выглядит вполне значительной. Я бы не сказал, что это произойдет "на 100%", но соотношение 50/50 здесь выглядит вполне адекватным.

В этом случае ОПЕРАТИВНОЕ значение этого результата для врага (российских войск) становится ОЧЕВИДНЫМ. На самом деле это создаст вполне РЕАЛЬНЫЕ предпосылки для ОПЕРАТИВНОГО прорыва противника в сторону Новониколаевки и для обхода противником УЖЕ Ореховского района обороны ВСУ с севера. Иначе говоря, в оперативном смысле российское командование стремится полностью "свернуть" оборону ВСУ на юго-восток от Запорожья и прорваться с этого направления на его ближние подступы. И хуже всего то, что оно этого стремится достичь, одновременно пытаясь продвигаться к Запорожью и с востока (то есть со стороны Донецка, действуя по обе стороны дороги Донецк–Запорожье). Таким образом, "растягивая" по фронту силы и средства ВСУ, действующие на этом направлении, до "закрытых" показателей, когда оперативная и тактическая плотность войск ВСУ не выдержат энергичного и интенсивного наступления на их боевые порядки.

Как по мне, если в ближайшем будущем военно-политическое руководство страны не уделит ситуации на этом направлении пристального внимания, то в таком случае последствия могут быть гораздо хуже, чем "падение" Покровска, причем значительно хуже.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

