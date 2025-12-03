Россияне продвигаются в районе Покровска и Гуляйполя: какая ситуация на фронте

Российские оккупационные войска продолжают наступать по всей линии фронта. В частности, за последнее время зафиксировано продвижение врага вблизи Гуляйполя и Покровска.

Противнику удалось оккупировать три населенных пункта — Балаган на Покровском направлении и Сладкое и Затишье на Гуляйпольском. Об этом сообщает DeepState.

Покровское направление

Российские оккупанты, по данным DeepState, оккупировали населенный пункт Балаган к востоку от Покровска. Также враг продвинулся в самом Покровске, в частности подошли вплотную к развязке трассы, соединяющей Днепр с Мирноградом и Донецком. Продвижение противника зафиксировано и вблизи Новоэкономичного.

Карта, где изображена ситуация на Покровском направлении Фото: DeepState

В Генштабе ВСУ в своем утреннем обращении сообщили, что защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Відео дня

Карта Покровского направления от Генштаба по состоянию на вечер 2 декабря Фото: Генштаб ВСУ

При этом волонтер Сергей Стерненко отмечает, что Генштаб ВСУ уже второй раз опубликовал карту боевых действий на Покровском направлении, которая была актуальной по состоянию где-то на полгода назад.

Пост Сергея Стерненко Фото: Скриншот

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке написал, что Россия 1 декабря после тяжелых боев полностью захватила город Покровск Донецкой области. При этом он утверждает, что в соседнем Мирнограде остаются тысячи украинских военных, которые просят о помощи.

"Русские — почти во всех домах города: мы это видим, но нам больше нечем их убивать. Вся логистика осуществляется только дронами или роботами. Ситуация — критическая: даже доставить еду — уже проблема", — цитирует Bild военных.

Дома в Мирнограде, разрушенные в результате российских атак Фото: Bild Дома в Мирнограде, разрушенные в результате российских атак Фото: Bild

Зато в ВСУ опровергают эту информацию о полной оккупации города. Представитель Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в комментарии "Суспільному" заявил, что силы обороны удерживают северную часть Покровска, а в Мирнограде — уничтожают российских армейцев "на подступах к городу", создавая новые линии логистики.

Зато представитель Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "РБК-Украина" признал, что ситуация в Покровске крайне сложная.

"Но Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага", — сообщил Ковалев.

Председатель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что часть города Покровск находится под контролем Сил обороны Украины.

Гуляйпольское направление

DeepState сообщает об оккупации населенных пунктов Сладкое и Затишье на Гуляйпольском направлении. Также сообщается о продвижении возле самого Гуляйполя. На карте от аналитиков от оккупированной территории до окраин Гуляйполя остается около 1 км, а серая зона уже почти заходит на окраины города.

Карта, где изображена ситуация на Гуляйпольском направлении Фото: DeepState

В Генштабе отметили, что на Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

Зато руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились.

"Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположна. Россияне не способны проломить фронт, хотя бои продолжаются и действительно очень тяжелые. Цель РФ остается неизменной — уничтожение государства Украина, но ничего у них не получится", — заявил Коваленко.

Напомним, что в американском Институте изучения войны оценили доклад Владимиру Путину о захвате Покровска в Донецкой области как преждевременный. В частности, там сообщили, что Силы обороны сохраняют основные и альтернативные маршруты ротации в Мирнограде и недавно провели ротацию в городе.

Ранее бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" попытались опровергнуть видео Министерства обороны Российской Федерации, на котором россияне держали флаг на улице в Покровске. Зато даже украинские аналитики увидели, что кадры 425 ОШП также не настоящие и созданы ИИ.