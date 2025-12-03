Росіяни просуваються в районі Покровська та Гуляйполя: яка ситуація на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступати по всій лінії фронту. Зокрема, за останній час зафіксоване просування ворога поблизу Гуляйполя та Покровська.

Противнику вдалося окупувати три населених пункти — Балаган на Покровському напрямку та Солодке і Затишшя на Гуляйпільському. Про це повідомляє DeepState.

Покровський напрямок

Російські окупанти, за даними DeepState, окупували населений пункт Балаган на схід від Покровська. Також ворог просунувся у самому Покровську, зокрема підійшли впритул до розв'язки траси, що з'єднує Дніпро з Мирноградом та Донецьком. Просування противника зафіксоване і поблизу Новоекономічного.

Мапа, де зображена ситуація на Покровському напрямку Фото: DeepState

У Генштабі ЗСУ в своєму ранковому зверненні повідомили, що захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Мапа Покровського напрямку від Генштабу станом на вечір 2 грудня Фото: Генштаб ЗСУ

При цьому волонтер Сергій Стерненко наголошує, що Генштаб ЗСУ вже вдруге опублікував мапу бойових дій на Покровському напрямку, яка була актуальною станом десь на півроку тому.

Пост Сергія Стерненка Фото: Скриншот

Військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке написав, що Росія 1 грудня після важких боїв повністю захопила місто Покровськ Донецької області. При цьому він стверджує, що в сусідньому Мирнограді залишаються тисячі українських військових, які просять про допомогу.

"Росіяни — майже у всіх будинках міста: ми це бачимо, але нам більше немає чим їх убивати. Уся логістика здійснюється лише дронами або роботами. Ситуація — критична: навіть доставити їжу — уже проблема", — цитує Bild військових.

Будинки в Мирнограді, зруйновані внаслідок російських атак Фото: Bild Будинки в Мирнограді, зруйновані внаслідок російських атак Фото: Bild

Натомість у ЗСУ спростовують цю інформацію про повну окупацію міста. Речник Угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал у коментарі "Суспільному" заявив, що сили оборони утримують північну частину Покровська, а у Мирнограді — знищують російських армійців "на підступах до міста", створюючи нові лінії логістики.

Натомість речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "РБК-Україна" визнав, що ситуація в Покровську вкрай складна.

"Але Сили оборони України і надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", — повідомив Ковальов.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що частина міста Покровськ перебуває під контролем Сил оборони України.

Гуляйпільський напрямок

DeepState повідомляє про окупацію населених пунктів Солодке та Затишшя на Гуляйпільському напрямку. Також повідомляється про просування біля самого Гуляйполя. На мапі від аналітиків від окупованої території до околиць Гуляйполя залишається близько 1 км, а сіра зона вже майже заходить на околиці міста.

Мапа, де зображена ситуація на Гуляйпільському напрямку Фото: DeepState

У Генштабі зазначили, що на Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

Натомість керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

"Путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна. Росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі. Мета РФ лишається незмінною — знищення держави Україна, але нічого в них не вийде", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, що в американському Інституті вивчення війни оцінили доповідь Володимиру Путіну про захоплення Покровська у Донецькій області як передчасну. Зокрема, там повідомили, що Сили оборони зберігають основні та альтернативні маршрути ротації у Мирнограді й нещодавно провели ротацію у місті.

Раніше бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" спробували спростувати відео Міністерства оборони Російської Федерації, на якому росіяни тримали прапор на вулиці в Покровську. Натомість навіть українські аналітики побачили, що кадри 425 ОШП також не справжні та створені ШІ.