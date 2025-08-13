Угрозы под Покровском: могут ли ВС РФ удержать позиции у Доброполья, — ISW

В течение последних дней поступает информация о серьезном продвижении подразделений ВС РФ на северном фланге Покровского направления. Между тем российские войска, продвигаясь в районе Доброполья, пока не развернули достаточное подкрепление для удержания достигнутых тактических успехов.

Попытка закрепиться на новых рубежах будет сопряжена для Вооруженных сил РФ с серьезными трудностями. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в очередном отчете.

Относительно так называемого "прорыва" украинской обороны эксперты отмечают, что речь идет о диверсионных группах россиян, которые просочились северо-восточнее Доброполья — в Веселое, Рубежное, Вольное и Кучеров Яр.

Эти небольшие группы выявляют слабые места в обороне и ожидают подхода более крупных сил. После накопления резервов противник пытается атаковать, закрепиться и консолидировать позиции. Однако, по мнению экспертов, несмотря на то, что продвижение российских войск возле Доброполья оказалось глубже и быстрее, чем на других участках фронта, их способность превратить эти тактические достижения в оперативный прорыв остается маловероятной.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: ISW

"Просачивание небольших групп не является показателем установления российскими войсками контроля над данным районом, и такие неточные выводы приводят к неправильному пониманию ситуации на Покровском направлении", — пишут аналитики со ссылкой на украинские источники.

В тактическом успехе ВС РФ на данном участке фронта сомневаются и российские "военкоры". По их словам, для того, чтобы давать положительные оценки прорыву под Добропольем, войскам РФ необходимо создать плацдарм и усилить позиции резервами, в противном случае об успехе говорить рано.

Также отмечается, что продвижение неприятеля в районе Доброполья направлении стало возможным только после нескольких месяцев подготовки, в том числе за счет обновленной тактики комбинированных ударов беспилотников. Кроме того, по позициям Сил обороны активно работала фронтовая авиация, что привело к определенной изоляции поля боя.

“Использование Россией диверсионных и разведывательных групп для проведения тактического проникновения само по себе не является чем-то примечательным, но инновации России в области беспилотных летательных аппаратов, позволяющие наносить удары по украинским наземным объектам, потребуют реакции со стороны Украины и Запада”, — подытожили эксперты.

Напомним, аналогичные оценки продвижению ВС РФ под Покровском дал боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной". По его словам, серьезных признаков, что противник там уже обустроил полноценные позиции и закрепился, пока нет — иначе уже были бы стабильные линии и подтверждения с нескольких направлений.

Ранее Фокус выяснял, какие системные ошибки привели к прорыву врага на Покровском направлении и удастся ли Украине сдержать наступление.