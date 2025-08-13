Загрози під Покровськом: чи можуть ЗС РФ утримати позиції біля Добропілля, — ISW

Протягом останніх днів надходить інформація про серйозне просування підрозділів ЗС РФ на північному фланзі Покровського напрямку. Тим часом російські війська, просуваючись у районі Добропілля, поки що не розгорнули достатнє підкріплення для утримання досягнутих тактичних успіхів.

Related video

Спроба закріпитися на нових рубежах буде пов'язана для Збройних сил РФ із серйозними труднощами. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в черговому звіті.

Щодо так званого "прориву" української оборони експерти зазначають, що йдеться про диверсійні групи росіян, які просочилися на північний схід від Добропілля — біля Веселого, Рубіжного, Вільного та Кучерів Яру.

Ці невеликі групи виявляють слабкі місця в обороні й очікують підходу більших сил. Після накопичення резервів противник намагається атакувати, закріпитися і консолідувати позиції. Однак, на думку експертів, попри те, що просування російських військ біля Добропілля виявилося глибшим і швидшим, ніж на інших ділянках фронту, їхня здатність перетворити ці тактичні здобутки на оперативний прорив залишається малоймовірною.

Карта бойових дій на Покровському напрямку Фото: ISW

"Просочування невеликих груп не є показником встановлення російськими військами контролю над цим районом, і такі неточні висновки призводять до неправильного розуміння ситуації на Покровському напрямку", — пишуть аналітики з посиланням на українські джерела.

У тактичному успіху ЗС РФ на цій ділянці фронту сумніваються і російські "військкори". За їхніми словами, для того, щоб давати позитивні оцінки прориву під Добропіллям, військам РФ необхідно створити плацдарм і посилити позиції резервами, інакше про успіх говорити зарано.

Також наголошується, що просування ворога в районі Добропілля у напрямку стало можливим лише після кількох місяців підготовки, зокрема за рахунок оновленої тактики комбінованих ударів безпілотників. Крім того, по позиціях Сил оборони активно працювала фронтова авіація, що призвело до певної ізоляції поля бою.

Важливо

Покровськ і Мирноград ще можна врятувати: чому стався прорив на Добропілля і як його зупинити

"Використання Росією диверсійних і розвідувальних груп для проведення тактичного проникнення саме по собі не є чимось примітним, але інновації Росії в галузі безпілотних літальних апаратів, які дають змогу завдавати удари по українських наземних об'єктах, потребуватимуть реакції з боку України і Заходу", — підсумували експерти.

Нагадаємо, аналогічні оцінки просуванню ЗС РФ під Покровськом дав боєць Сил оборони України з позивним "Мучной". За його словами, серйозних ознак, що противник там уже облаштував повноцінні позиції й закріпився, поки що немає — інакше вже були б стабільні лінії та підтвердження з кількох напрямків.

Раніше Фокус з'ясовував, які системні помилки призвели до прориву ворога на Покровському напрямку і чи вдасться Україні стримати наступ.