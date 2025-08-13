Візьмуть Покровськ у кільце: які два маневри РФ матимуть наслідки для української оборони (карти)

Для оточення Сил оборони російські окупанти повинні іти на лобовий штурм Покровська та перекрити основні шляхи постачання та евакуації. Далі противник може методично "вичавлювати" український гарнізон, обстрілюючи місто та вимотуючи оборону, вважає боєць Сил оборони.

ЗС РФ можуть зробити два маневри, завдяки яким можуть оточити кілька населених пунктів на Донбасі — перерізати трасу на Павлоград і через Родинське вити до Покровська зверху. Таку думку у телеграм-каналі озвучив боєць Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Якщо противник виконає обидва ці маневри — із заходу — перерізавши трасу на Павлоград, та з півночі через Родинське, перерізавши дороги й вийшовши до Покровська зверху, то теоретично вийде часткове або повне оточення міст", — написав він.

"Мучной" зауважив, що для такого сценарію російські окупанти повинні іти на лобові штурм Покровська та перекрити основні шляхи постачання та евакуації, а далі методично "видавлювати" український гарнізон, обстрілюючи місто та вимотуючи оборону.

"Це рівно те, що вони робили в інших місцях, щоб уникнути великих втрат у вуличних боях. Головна небезпека – темп просування. Якщо в місті мало піхоти й резерви не підтягнуті, ворог може швидко "схлопнути" коридор, після чого нашим бійцям доведеться прориватися під вогнем, або вести бій в умовах блокування", — пояснює військовий.

Карта ймовірного розвитку подій на Покровському напрямку

Він зауважив, що на практиці такі подвійні охоплення рідко проходять ідеально, бо зазвичай одна з "клешнів" гальмує, і залишається вікно для контрзаходів або виведення сил — все залежить від того, як швидко Сили оборони зможуть наростити присутність і стабілізувати фланги.

"Сподіваюся, цього разу не буде старих помилок "триматися до кінця", бо місто може опинитися в такій же ситуації, як Авдіївка чи Очеретине, чи може як Лисичанськ, якщо пригадаєте, з вуличними боями й великими втратами. Тобто без підсилення та стабілізації флангів у ворога з’явиться шанс взяти Покровськ без класичного штурму, просто "задушивши" його в кільці", — резюмував "Мучной".

Бої на Покровському напрямку: що відомо

13 серпня стало відомо, що під Добропіллям вглиб українських позицій пробрались окремі групи російських диверсантів. Попри зусилля окупантів, вдалось спинити противника і вже є певні успіхи,

12 серпня повідомлялося, що Генштаб ЗСУ на Покровський напрямок перекинув додаткові сили і техніку для знищення ворожих ДРГ, які проникли за лінію оборони.

Зокрема стало відомо, що корпус "Азова" перекинули на позиції під Покровськом. Підрозділами корпусу сплановано та вжито заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі.