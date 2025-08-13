Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Возьмут Покровск в кольцо: какие два маневра РФ будут иметь последствия для украинской обороны (карты)

Бои за Покровск
ВС РФ | Фото: РИА Новости

Для окружения Сил обороны российские оккупанты должны идти на лобовой штурм Покровска и перекрыть основные пути снабжения и эвакуации. Далее противник может методично "выжимать" украинский гарнизон, обстреливая город и изматывая оборону, считает боец Сил обороны.

ВС РФ могут сделать два маневра, благодаря которым могут окружить несколько населенных пунктов на Донбассе — перерезать трассу на Павлоград и через Родинское выть к Покровску сверху. Такое мнение в телеграмм-канале озвучил боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Если противник выполнит оба этих маневра — с запада — перерезав трассу на Павлоград, и с севера через Родинское, перерезав дороги и выйдя к Покровску сверху, то теоретически получится частичное или полное окружение городов", — написал он.

"Мучной" отметил, что для такого сценария российские оккупанты должны идти на лобовые штурм Покровска и перекрыть основные пути снабжения и эвакуации, а дальше методично "выдавливать" украинский гарнизон, обстреливая город и выматывая оборону.

"Это ровно то, что они делали в других местах, чтобы избежать больших потерь в уличных боях. Главная опасность — темп продвижения. Если в городе мало пехоты и резервы не подтянуты, враг может быстро "схлопнуть" коридор, после чего нашим бойцам придется прорываться под огнем, или вести бой в условиях блокировки", — объясняет военный.

Бои на Покровском направлении
Карта вероятного развития событий на Покровском направлении

Он отметил, что на практике такие двойные охваты редко проходят идеально, потому что обычно одна из "клешней" тормозит, и остается окно для контрмер или вывода сил — все зависит от того, как быстро Силы обороны смогут нарастить присутствие и стабилизировать фланги.

"Надеюсь, на этот раз не будет старых ошибок "держаться до конца", потому что город может оказаться в такой же ситуации, как Авдеевка или Очеретино, или может как Лисичанск, если вспомните, с уличными боями и большими потерями. То есть без усиления и стабилизации флангов у врага появится шанс взять Покровск без классического штурма, просто "задушив" его в кольце", — резюмировал "Мучной".

Бои на Покровском направлении: что известно

13 августа стало известно, что под Добропольем вглубь украинских позиций пробрались отдельные группы российских диверсантов. Несмотря на усилия оккупантов, удалось остановить противника и уже есть определенные успехи,

12 августа сообщалось, что Генштаб ВСУ на Покровское направление перебросил дополнительные силы и технику для уничтожения вражеских ДРГ, которые проникли за линию обороны.

В частности стало известно, что корпус "Азова" перебросили на позиции под Покровском. Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе.