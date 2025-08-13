Возьмут Покровск в кольцо: какие два маневра РФ будут иметь последствия для украинской обороны (карты)

Для окружения Сил обороны российские оккупанты должны идти на лобовой штурм Покровска и перекрыть основные пути снабжения и эвакуации. Далее противник может методично "выжимать" украинский гарнизон, обстреливая город и изматывая оборону, считает боец Сил обороны.

ВС РФ могут сделать два маневра, благодаря которым могут окружить несколько населенных пунктов на Донбассе — перерезать трассу на Павлоград и через Родинское выть к Покровску сверху. Такое мнение в телеграмм-канале озвучил боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Если противник выполнит оба этих маневра — с запада — перерезав трассу на Павлоград, и с севера через Родинское, перерезав дороги и выйдя к Покровску сверху, то теоретически получится частичное или полное окружение городов", — написал он.

"Мучной" отметил, что для такого сценария российские оккупанты должны идти на лобовые штурм Покровска и перекрыть основные пути снабжения и эвакуации, а дальше методично "выдавливать" украинский гарнизон, обстреливая город и выматывая оборону.

"Это ровно то, что они делали в других местах, чтобы избежать больших потерь в уличных боях. Главная опасность — темп продвижения. Если в городе мало пехоты и резервы не подтянуты, враг может быстро "схлопнуть" коридор, после чего нашим бойцам придется прорываться под огнем, или вести бой в условиях блокировки", — объясняет военный.

Карта вероятного развития событий на Покровском направлении

Он отметил, что на практике такие двойные охваты редко проходят идеально, потому что обычно одна из "клешней" тормозит, и остается окно для контрмер или вывода сил — все зависит от того, как быстро Силы обороны смогут нарастить присутствие и стабилизировать фланги.

"Надеюсь, на этот раз не будет старых ошибок "держаться до конца", потому что город может оказаться в такой же ситуации, как Авдеевка или Очеретино, или может как Лисичанск, если вспомните, с уличными боями и большими потерями. То есть без усиления и стабилизации флангов у врага появится шанс взять Покровск без классического штурма, просто "задушив" его в кольце", — резюмировал "Мучной".

Бои на Покровском направлении: что известно

13 августа стало известно, что под Добропольем вглубь украинских позиций пробрались отдельные группы российских диверсантов. Несмотря на усилия оккупантов, удалось остановить противника и уже есть определенные успехи,

12 августа сообщалось, что Генштаб ВСУ на Покровское направление перебросил дополнительные силы и технику для уничтожения вражеских ДРГ, которые проникли за линию обороны.

В частности стало известно, что корпус "Азова" перебросили на позиции под Покровском. Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе.