Прорыв РФ под Покровском: генерал Маломуж назвал 4 ошибки Сил обороны (видео)
Украинские защитники не заметили изменение тактики врага и не организовали системную оборону, чтобы прекратить его атакующие действия на всех направлениях, считает Николай Маломуж.
Прорыв ВС РФ под Добропольем в Донецкой области произошел не из-за недостатка людей и средств в Силах обороны, а из-за недостаточно грамотно организованной разведки. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.
Маломуж назвал четыре причины, почему под Добропольем на Покровском направлении россияне смогли так быстро продвинуться. Одной из главных причин генерал указывает, что Силы обороны недостаточно грамотно организовали мероприятия разведки и не уничтожили резервы врага, которые подтягивались к фронту — это могло сдержать врага, считает генерал.
"Когда их много, они перемещаются где-то за 40-50 км, а затем — в прифронтовой зоне за 5-10 км в полках, бригадах и даже крупных объединениях, где их можно уничтожать. Тогда у них паника и нет соответственно сил и средств для наступления, а тем более для подготовки диверсионных групп для просачивания, — говорит Николай Маломуж.
Офицер отметил, что украинские защитники не заметили изменение тактики врага и не организовали системную оборону, чтобы прекратить его атакующие действия на всех направлениях.
"Одни подразделения ведут это успешно, я с ними контактирую постоянно имеют результат, другие имеют проблемы с выявлением врага и прекращением действий этих диверсионных групп. И одни держат позиции, а другие или не имеют полного контроля, или отходят. Поэтому в этой ситуации — это удар и по тем секторам, где действительно стоят подготовленные части, но должны быть справа, слева такие же части, которые бы скоординировали свою работу", — объясняет генерал.
Кроме того, по мнению экс-военного, нужна эффективная координация, нанесение ударов по огневым средствам врага и формирование резерва, который нейтрализует просчеты и прорывы.
"Сейчас важно, насколько эффективно "Азовцы" смогут нанести провести контрмеры, контрудары с флангов и тылов и создаст предпосылки у россиян для паники", — говорит Маломуж.
Экс-глава внешней разведки Украины добавил, что очень надеется на "азовцев" и на то, что они выполнят поставленную задачу.
Ситуация вокруг Доброполья в Донецкой области: что известно
12 августа стало известно, что под Добропольем резервные силы ВСУ заблокировали ДРГ РФ. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная.
О ситуации под Добропольем рассказал боец ВСУ Станислав Бунятов. Военный пояснил, что из-за прорыва ВС РФ на 10 км под угрозой оказался населенный пункт Дружковка. В то же время речь идет о точке, расположенной в глубине украинских позиций под Константиновкой и Покровском.
Боец "Мучной" считает, что ВС РФ могут сделать два маневра, благодаря которым могут окружить несколько населенных пунктов на Донбассе — перерезать трассу на Павлоград и через Родинское выйти к Покровску сверху.