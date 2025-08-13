Прорыв РФ под Покровском: генерал Маломуж назвал 4 ошибки Сил обороны (видео)

Украинские защитники не заметили изменение тактики врага и не организовали системную оборону, чтобы прекратить его атакующие действия на всех направлениях, считает Николай Маломуж.

Прорыв ВС РФ под Добропольем в Донецкой области произошел не из-за недостатка людей и средств в Силах обороны, а из-за недостаточно грамотно организованной разведки. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Прорыв под Добропольем — объяснение генерала Маломужа см. с 3:28

Маломуж назвал четыре причины, почему под Добропольем на Покровском направлении россияне смогли так быстро продвинуться. Одной из главных причин генерал указывает, что Силы обороны недостаточно грамотно организовали мероприятия разведки и не уничтожили резервы врага, которые подтягивались к фронту — это могло сдержать врага, считает генерал.

"Когда их много, они перемещаются где-то за 40-50 км, а затем — в прифронтовой зоне за 5-10 км в полках, бригадах и даже крупных объединениях, где их можно уничтожать. Тогда у них паника и нет соответственно сил и средств для наступления, а тем более для подготовки диверсионных групп для просачивания, — говорит Николай Маломуж.

Офицер отметил, что украинские защитники не заметили изменение тактики врага и не организовали системную оборону, чтобы прекратить его атакующие действия на всех направлениях.

"Одни подразделения ведут это успешно, я с ними контактирую постоянно имеют результат, другие имеют проблемы с выявлением врага и прекращением действий этих диверсионных групп. И одни держат позиции, а другие или не имеют полного контроля, или отходят. Поэтому в этой ситуации — это удар и по тем секторам, где действительно стоят подготовленные части, но должны быть справа, слева такие же части, которые бы скоординировали свою работу", — объясняет генерал.

Кроме того, по мнению экс-военного, нужна эффективная координация, нанесение ударов по огневым средствам врага и формирование резерва, который нейтрализует просчеты и прорывы.

"Сейчас важно, насколько эффективно "Азовцы" смогут нанести провести контрмеры, контрудары с флангов и тылов и создаст предпосылки у россиян для паники", — говорит Маломуж.

Экс-глава внешней разведки Украины добавил, что очень надеется на "азовцев" и на то, что они выполнят поставленную задачу.

Ситуация вокруг Доброполья в Донецкой области: что известно

12 августа стало известно, что под Добропольем резервные силы ВСУ заблокировали ДРГ РФ. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная.

О ситуации под Добропольем рассказал боец ВСУ Станислав Бунятов. Военный пояснил, что из-за прорыва ВС РФ на 10 км под угрозой оказался населенный пункт Дружковка. В то же время речь идет о точке, расположенной в глубине украинских позиций под Константиновкой и Покровском.

Боец "Мучной" считает, что ВС РФ могут сделать два маневра, благодаря которым могут окружить несколько населенных пунктов на Донбассе — перерезать трассу на Павлоград и через Родинское выйти к Покровску сверху.