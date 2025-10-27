"Критичне становище у Покровську": спецпідрозділи ГУР прибули рятувати місто, — військкор

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко описав ситуацію у Покровську як критичну. За його інформацією, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наказав спецпризначенцям підкріпити Збройні сили.

"Враховуючи критичне становище у Покровську та з метою порятунку міста від російської окупації, спецпідрозділи ГУР вже прибули до найгарячішого напрямку оборони. Нам стало відомо, що наказом Буданова, підрозділи активних дій воєнної розвідки вже увійшли у взаємодію з підрозділами Збройних Сил України", — передав Цаплієнко у своєму Telegram-каналі 27 жовтня.

Він повідомив, що спецпризначенці вже виконують бойові завдання. Вони сконцентровані на протидиверсійній роботі та ліквідації російських груп, яким вдалося просочитись у Покровськ.

Покровськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Ситуація в Покровську: що кажуть військові

Старший лейтенант Сил оборони України "Алекс" 26 жовтня заявив, що Покровськ "потрібно рятувати".

Відео дня

"Якщо впаде Покровськ — те саме чекає і Мирноград", — попередив офіцер.

Водночас український військовослужбовець Станіслав Бунятов розповів, що, зі слів полоненого окупанта, президент РФ Володимир Путін віддав наказ захопити місто до середини листопада.

"Отже мʼяса та техніки шкодувати не будуть", — додав "Осман".

Нагадаємо, аналітики ISW передали, що начальник штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про "успіхи" окупантів й особливу увагу приділив Покровську. Кремль намагається переконати світову спільноту в оточенні 3000 українців, щоб натиснути на Київ та Вашингтон.

У ЗМІ з посиланням на офіцерів двох бригад інформували, що у Покровську перебувають щонайменше 250 росіян. Вони ведуть стрілецькі бої у міських кварталах та розстрілюють українських операторів БПЛА.