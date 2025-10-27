Чи буде "крах" Покровська: у місто проникли 200 солдатів РФ, а лінії фронту немає, — ISW (карти)

Російське командування випереджає ситуацію у Покровську, рапортуючи президенту Російської Федерації Володимиру Путіну про оточення міста і про те, що там начебто заблокували 3 тисячі українських солдатів. Аналітики пояснили, що населений пункт інфільтрований двома сотнями росіян, лінії фронту як такої немає, але до втрати міста ще далеко.

Начальник штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про "успіхи" росіян у Вовчанську, Куп'янську, Костянтинівці та Покровську, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Особлива увага у звіті приділяється Покровську, оскільки Кремль намагається переконати світову спільноту в оточенні 3 тисяч українців, щоб натиснути на Київ та Вашингтон. Насправді росіяни окупували кілька дрібних населених пунктів, які ледь помітні на карті. І тому поки не ідеться про "успіхи" РФ і про втрату Покровська, підсумували аналітики.

Звіт ISW з'явився у мережі надвечір 26 жовтня і стосується, зокрема, подій на ділянці фронту під Покровськом-Мирноградом-Добропіллям. Аналітикам не вдалось відшукати підтвердження словам Герасимова про те, що Покровськ замкнули в кільці й вже майже захопили. Про це пишуть російські мілблогери, які висміюють перебільшені звіти Генштабу ЗС РФ і попереджають, що "успіхи" наздоженуть реальність не менше як через місяць. Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив, що у місто проникли приблизно 200 солдатів РФ, і на сьогодні там проводяться контроверсійні заходи. Бої у населеному пункті мають особливість, зауважується у звіті. З'ясувалось, що неможливо чітко визначити, де проходить лінія фронту, оскільки "позиції обох сторін переплітаються".

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська досягають успіхів поблизу та в межах Покровська та Мирнограда, які є тактично значними, але, ймовірно, не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі", — ідеться у звіті.

Бої у Покровську — деталі наступу РФ

Про бої у Покровську можна дізнатись з карт лінії фронту, складених аналітиками ISW. На карті за 26 жовтня бачимо, що з півдня на північ місто перерізає червона смуга, у якій, ймовірно, перебувають солдати ЗС РФ. Росіяни широкою смугою дійшли до траси Е-50, яка проходить із заходу на схід та іде у бік Мирнограда. По обидва боки від цієї смуги — західні та східні околиці Покровська, які перебувають під контролем ЗСУ. На карті не помітні якісь заблоковані ділянки, що суперечить заявам Генштабу ЗС РФ.

Бої у Покровську — ситуація на карті ISW станом на 26 жовтня Фото: ISW

Тим часом аналітики проєкту DeepState станом на 26 жовтня позначили дві "сірі" зони у Покровську, у яких відбуваються бої. Попередня зміна карти відбулась 24 жовтня: з'явився вузький прорив росіян з південних околиць у бік залізничної станції, а тепер ця зона розширилась на західні квартали.

Бої у Покровську — ситуація на карті DeepState станом на 26 жовтня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 27 жовтня, інформують про 34 атаки ЗС РФ на Покровському напрямку. Звіт командування показав, що це найгарячіша ділянка фронту, бо на найближчих по російських активностях — по 18 та 14 штурмів (Вовчанськ та Олександрівка й Костянтинівка відповідно).

Зазначимо, 20 жовтня Фокус розповів про бої у Покровську за оцінками бійця ЗСУ з позивним "Мучной". Військовий підтвердив, що у місто прориваються поодинокі групи диверсантів, які дістались до залізниці й навіть на той бік. Крім того, на його думку, ідеться про втрату району Собачовка на східних околицях міста.

Нагадуємо, військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке висловився щодо того, починається чи ще ні вирішальна битва за Покровськ.