РФ придумала "взятие" Родинского возле Покровска: НГУ опровергает кадрами уничтожения россиян в городе

Украинские военные опровергли очередной фейк российских оккупантов о якобы захвате города Родинское (Донецкая область). По данным Национальной гвардии, населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны.

Как сообщает 14 бригада оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины "Червона Калина", противник в очередной раз заявил о "взятии" города, который на самом деле удерживают украинские защитники. В бригаде уточнили, что под контролем россиян может быть лишь небольшая территория в окрестностях, где находилась группа пехотинцев.

"Червона Калина" — сообщение Фото: Скриншот

В Нацгвардии показали видео, на котором экипаж БТР батальона "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" уничтожает российскую пехоту, засевшую в заброшенных зданиях Родинского.

Видео батальона "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина"

"Бойцы "Червоной Калины" продолжают зачистку города от оккупантов. Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить триколор на украинской земле", — заявили в подразделении.

Напомним, российские войска неоднократно распространяли дезинформацию о "захвате" населенных пунктов, которые остаются под контролем Украины. Подобные фейки активно используются для внутренней пропаганды и оправдания потерь на фронте.

Как сообщал Фокус, глава ГУР Кирилл Буданов приказал спецназовцам подкрепить Вооруженные силы в Покровском направлении.

Фокус также писал, что в Покровск проникли 200 солдат РФ, а линии фронта нет.