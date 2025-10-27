РФ вигадала "взяття" Родинського біля Покровська: НГУ спростовує кадрами знищення росіян у місті

Українські військові спростували черговий фейк російських окупантів про нібито захоплення міста Родинське (Донецька область). За даними Національної гвардії, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони.

Як повідомляє 14 бригада оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України "Червона Калина", противник вкотре заявив про "взяття" міста, яке насправді утримують українські захисники. У бригаді уточнили, що під контролем росіян може бути лише невелика територія на околицях, де перебувала група піхотинців.

"Червона Калина" - повідомлення Фото: Скриншот

У Нацгвардії показали відео, на якому екіпаж БТР батальйону "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" знищує російську піхоту, що засіла в покинутих будівлях Родинського.

Відео батальйону "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина"

"Бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх охочих встановити триколор на українській землі", — заявили у підрозділі.

Відео дня

Нагадаємо, російські війська неодноразово поширювали дезінформацію про "захоплення" населених пунктів, які залишаються під контролем України. Подібні фейки активно використовуються для внутрішньої пропаганди та виправдання втрат на фронті.

