Чи є росіяни у Мирнограді: УВ "Схід" спростувало заяву про прорив ЗС РФ (скриншот)

Угрупування військ "Схід" Збройних сил України повідомило, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації не прорвались у Мирноград. Уточнюється, що ворог діє у Покровську, і тому сталась плутанина через помилку речника командування.

Речник УВ "Схід" ЗСУ помилився, коли в ефірі телемарафону сказав про появу росіян у Мирнограді, ідеться у дописі східного угрупування на сторінці Facebook. Командування запевнило, що ситуація у місті повністю контролюється Силами оборони.

Уточнення щодо Мирнограда з'явилось у мережі близько 11 год 29 жовтня. У дописі УВ "Схід" вказано, що речник, який 28 жовтня сказав про прорив росіян на околиці, "обмовився". Насправді ішлося про Покровськ, ідеться у заяві східного угрупування.

"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України", — написало командування.

Прорив у Мирнограді — деталі

Зазначимо, 28 жовтня речник УВ "Схід" ЗСУ Григорій Шаповал у прямому ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Покровському напрямку і, серед іншого, згадав про Мирноград. Зі слів представника командування, підрозділи ЗС РФ вже начебто з'явились на околицях. Тим часом аналітики проєкту DeepState показали карту, на якій позиції росіян проходять на відстані 1,5-3 км від околиць, хоч сіра зона й підійшли впритул до зовнішніх меж населеного пункту.

Воєнний оглядач Богдан Мірошников прокоментував бої у Мирнограді, нагадавши, що оборона міста триває вже 12 місяців поспіль і весь цей час бійці ЗСУ відбивали активні штурми ЗС РФ. Крім того, оглядач попередив про тиск росіян з півночі з боку Родинського і зі сходу з боку Новоекономічного. Також він додав, що битва за Покровсько-Мирноградську агломерацію відбудеться не на вулицях міст, а в полях на північному заході.

Тим часом 27 жовтня з'явилась стаття "Української правди" про можливу втрату Покровська та про поточну ситуацію у Мирнограді. З'ясувалось, що є проблеми з логістикою, оскільки операторів дронів ЗС РФ тримають під ударом шляхи підвезення боєприпасів.

Нагадуємо, на початку жовтня воєнний оглядач видання Bild Юліан Рьопке попередив про наближення останньої битви за Покровськ. Тим часом 29 жовтня аналітики проєкту DeepState пояснили, чому виникла загроза втрати Покровська і якими силами його ще можна врятувати.