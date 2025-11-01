Іноземні журналісти почали отримувати від росіян "запрошення" відвідати Покровськ і Куп'янськ: про що там йдеться

Журналісти західних медіа почали отримувати від росіян "запрошення", в яких ті закликають їх відвідати Покровськ та Куп'янськ, де точаться бої, аби побачити ситуацію "на місці з перших рук". Відмову від відвідин росіяни називають "проявом боягузства".

Російські пропагандисти обіцяють забезпечити кореспондентам західних ЗМІ "безпечний коридор" у міста на 5-6 годин. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Юліан Рьопке, журналіст німецького видіння BILD, показав на своїй сторінці у мережі X лист від росіян, де його запрошують у Покровськ та Куп'янськ. У листі росіяни посилаються на запрошення президента РФ Володимира Путіна, а Покровськ пропагандисти назвали Красноармійськом — це стара назва міста, яке українська влада перейменувала у травні 2016 року.

Німецький журналіст іронічно відреагував на запрошення від росіян, побажавши їм "приємно провести час".

"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Не думаю. Але, гаразд! Бажаю вам приємно провести час, прокремлівські рупори", — прокоментував лист Рьопке.

Скриншот | лист від росіян із запрошенням відвідати Покровськ та Куп'янськ

Лист, який отримав кореспондент BILD, підписаний як від продюсера "Першого каналу" на російському телебаченні.

Через деякий час Юліан Рьопке оприлюднив допис, в якому розповів, що російське державне радіо оголосило його "боягузом" через відмову їхати до Покровська.

"Російське державне радіо стверджує, що моя відмова їхати до Покровська разом із російською армією, яка вбиває і ґвалтує, та режимом, який ще кілька років тому оголосив мене ворогом держави, є проявом "боягузтва". Якби це не було так серйозно…", — прокоментував журналіст.

Скриншот | допис Юліана Рьопке про запрошення росіян у Покровськ

Варто зауважити, що 30 жовтня Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито отримало наказ від очільника Кремля Володимира Путіна забезпечити проїзд журналістам. Росіяни заявляли про готовність припинити бойові дії на 5-6 годин у деяких районах Харківської та Донецької областей.

Стверджувалося, що Путін нібито віддав наказ забезпечити "безперешкодний проїзд" для іноземних журналістів, у тому числі українських. Йшлося зокрема про забезпечення проїзду до міст Покровськ, Мирноград та Куп'янськ.

Нагадаємо, 31 жовтня "Суспільне" повідомило, що спецпідрозділи ГУР почали складну десантну операцію у Покровську.

Також 31 жовтня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування російських солдатів у Покровську.