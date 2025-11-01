Иностранные журналисты начали получать от россиян "приглашения" посетить Покровск и Купянск: о чем там идет речь

Журналисты западных медиа начали получать от россиян "приглашения", в которых те призывают их посетить Покровск и Купянск, где идут бои, чтобы увидеть ситуацию "на месте из первых рук". Отказ от посещения россияне называют "проявлением трусости".

Российские пропагандисты обещают обеспечить корреспондентам западных СМИ "безопасный коридор" в города на 5-6 часов. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Юлиан Рёпке, журналист немецкого видения BILD, показал на своей странице в сети X письмо от россиян, где его приглашают в Покровск и Купянск. В письме россияне ссылаются на приглашение президента РФ Владимира Путина, а Покровск пропагандисты назвали Красноармейском — это старое название города, который украинская власть переименовала в мае 2016 года.

Немецкий журналист иронично отреагировал на приглашение от россиян, пожелав им "приятно провести время".

Відео дня

"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Не думаю. Но, ладно! Желаю вам приятно провести время, прокремлевские рупоры", — прокомментировал письмо Рёпке.

Скриншот | письмо от россиян с приглашением посетить Покровск и Купянск

Письмо, которое получил корреспондент BILD, подписано как от продюсера "Первого канала" на российском телевидении.

Через некоторое время Юлиан Рёпке обнародовал сообщение, в котором рассказал, что российское государственное радио объявило его "трусом" из-за отказа ехать в Покровск.

"Российское государственное радио утверждает, что мой отказ ехать в Покровск вместе с российской армией, которая убивает и насилует, и режимом, который еще несколько лет назад объявил меня врагом государства, является проявлением "трусости". Если бы это не было так серьезно...", — прокомментировал журналист.

Скриншот | сообщение Юлиана Репке о приглашении россиян в Покровск

Стоит заметить, что 30 октября Министерство обороны России сообщило, что якобы получило приказ от главы Кремля Владимира Путина обеспечить проезд журналистам. Россияне заявляли о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов в некоторых районах Харьковской и Донецкой областей.

Утверждалось, что Путин якобы отдал приказ обеспечить "беспрепятственный проезд" для иностранных журналистов, в том числе украинских. Речь шла в частности об обеспечении проезда в города Покровск, Мирноград и Купянск.

Напомним, 31 октября "Суспільне" сообщило, что спецподразделения ГУР начали сложную десантную операцию в Покровске.

Также 31 октября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении российских солдат в Покровске.