"Власть должна выйти с заявлением": обозреватель указал, чем грозят "коридоры" для СМИ от РФ и перемирие на 5-6 часов

Российская сторона объявила о якобы готовности организовать "безопасные коридоры" для представителей иностранных медиа в Купянск и Покровск и перемирие на 5-6 часов, однако за этим кроется план, который грозит Украине потерей нескольких городов.

Россияне могут под прикрытием таких "коридоров" и прекращения огня завести в города несколько тысяч бойцов. Об этом предупредил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что властям необходимо выйти с заявлениями о том, что любые коридоры российских пропагандистов являются "законными военными целями".

"Прямо сейчас наша власть должна выйти с заявлением, что любые пропагандистские "коридоры" являются законной военной целью и мы будем уничтожать все, что является военными целями", — отметил Мирошников.

В связи с этим обзор считает невозможным никакое прекращение огня, поскольку военным нужно будет уничтожить всех, кто приблизится к позициям.

"Соответственно, с этой целью не может быть никакого "прекращения огня", а мы должны уничтожить всех, кто будет приближаться к нашим позициям", — пояснил Мирошников.

Чем опасны пропагандистские "коридоры" и прекращение огня на несколько часов

Подобные предложения россиян могут скрывать план, с помощью которого враг получит возможность захватить ряд городов, утверждает Богдан Мирошников. Он считает, что за несколько часов российского "перемирия" Украина может потерять два города в Донецкой области и один в Харьковской.

"В противном случае мы за те 5-6 часов потеряем Покровск, Мирноград и Купянск", — отметил эксперт.

Он предупредил, что российское командование может воспользоваться и завести большое количество своих бойцов, которых Силам обороны Украины "невозможно будет выбить" оттуда.

Напомним, 1 ноября военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что корреспонденты иностранных СМИ начали получать приглашения от россиян посетить Купянск и Покровск.

Накануне, 30 октября, Министерство обороны России информировало, что глава Кремля Владимир Путин якобы отдал приказ обеспечить проезд журналистам в Покровск, Купянск и Мирноград.