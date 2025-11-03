"Це не контрнаступ": оглядач розповів, що відбувається у Покровську

Події, які зараз розгортаються у Покровську, зокрема операція із спецпризначенцями Головного управління розвідки, не є контрнаступом, і навіть не є "тактичним рівнем дій".

Заходи Сил оборони у Покровську є проведенням одночасно кількох десятків тактичних операцій, які спрямовані на те, щоб "зачистити" бодай половину міста. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, те, що у медіа назвали "контрнаступом", є "субтактичним" рівнем дій.

"Хтось серйозно думає, що висадка десятка спецпризначенців на одну з позицій, яку треба зачистити — це контрнаступ? Це навіть не тактичний рівень дій. Це субтактичний рівень", — зазначив Мірошников.

Він стверджує, що загалом те, що відбувається у Покровську, не є контрнаступом. Сили оборони ведуть кілька десятків тактичних операцій у місті, намагаючись ліквідувати російських військових, яким вдалося туди інфільтруватися.

"Це проведення одночасно кількох десятків тактичних операцій, спрямованих на зачистку хоча б половини міста", — підкреслив експерт.

Богдан Мірошников також зауважив, що російським військовим наразі не вдалося закріпитися у Покровську, за винятком південних околиць міста.

"А поки не закріпився — шанси на зачистку зростають", — додав оглядач.

Ситуація у Покровську: що відомо про бої у місті

1 листопада агентство Reuters інформувало, що Україна висадила спецпідрозділи до оточеного Покровська. Це відбулося у той час, коли російське командування заявило про нібито оточення міста.

За інформацією "Суспільного", голова ГУР Кирило Буданов особисто керує операцією у Покровську.

Аналітики DeepState 2 листопада розповідали, що росіяни продовжують інфільтруватися у Покровськ. Аналітики стверджують, що ворог почав осідати у місті, створюючи позиції і зокрема спостережні пункти.

Журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов 2 листопада різко розкритикував висадку спецпризначенців ГУР під Покровськом, назвавши це "безграмотним рішенням".

Колишній заступник міністра оборони України і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега натомість заявив, що Україна "практично втратила" Покровськ.