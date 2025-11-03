"В Покровске ситуация сверхкритическая": оккупанты просочились в город и распространяют хаос, — комбат

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый" отметил, что зачищать российские ДРГ в Покровске — очень сложно. По его словам, захватчики действуют хаотично, и Силы обороны не контролируют ситуацию.

"Как по мне, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, есть намерения у нашего командования восстановить положение и постоянную линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и наносит хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и вовремя реагировать", — рассказал комбат в комментарии "Еспресо" 3 ноября.

Он отметил, что зачищать вражеские ДРГ в Покровске — очень сложно, ведь заглянуть в каждую нору и щель почти невозможно. В то же время оккупанты не везде себя обнаруживают, они придерживаются различных указаний и прибегают к маскировке.

"Когда они видят, допустим, группу, то не вступают в стрелковый контакт, наши проходят в надежде, что противник не обнаружен. Учащаются случаи, когда проводится эффективная зачистка и уничтожается враг, где проявлял себя ранее. Но в настоящее время оккупанты все равно хаотично перемещаются по городу и их очень много", — добавил "Лютый".

Напомним, боец 68-й бригады 9 армейского корпуса ВСУ "Гусь" предупредил, что враг хочет "захлопнуть мешок" на Покровском направлении. По его словам, ситуация в Покровске "не устойчивая", позиции переходят из рук в руки и говорить об установленном контроле РФ над какой-то частью города нельзя.

Аналитики ISW передали, что ВС РФ отложили захват Константиновки, сосредоточившись на оккупации Покровска и Мирнограда. Россия стачивает там подразделения, неся значительные потери, но бросает новых солдат им на замену.