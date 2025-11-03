Россия стачивает подразделения: оккупанты отдали приоритет захвату двух городов, — ISW (карты)

ВС РФ пытаются разгромить плацдарм Сил обороны в Покровске и оккупировать город. Врага не останавливают потери и дезертирство, а усилия по захвату Константиновки отошли на второй план.

Россия усиливает наступление в Покровске и его окрестностях с целью захвата города и разгрома украинского плацдарма. Как ВСУ, так и ВС РФ достигли тактических успехов в этом районе. Детали известны из отчета американского Института изучения войны за 2 ноября.

Геолокационные кадры от 1 ноября свидетельствуют о недавнем продвижении оккупантов на юго-восток от Покровска. Дополнительные кадры от 2 ноября показали, как Силы обороны поразили двух российских бойцов на севере города. Украинские и российские источники информировали о проникновении врага на север.

Генеральный штаб ВСУ 2 ноября заявил об освобождении 400 квадратных метров в неопределенной местности на Покровском направлении. Аналитики предположили, что речь шла о недавних тактических контратаках к северу и северо-западу от Покровска.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: ISW

"Российские войска, вероятно, отложили на второй план наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда. Российская тактика наступления в направлении Покровска приводит к высоким потерям", — отметили они.

Неназванный украинский военнослужащий рассказал ISW, что оккупанты уменьшили интенсивность атак в направлении Константиновки после механизированного наступления, которое происходило 27 октября и потерпело неудачу. Российский военкор в то же время информировал, что скорее всего РФ предоставит приоритет оккупации Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновить значительные усилия по захвату Константиновки.

Украинский комбат рассказал, что вражеские штурмовые подразделения ищут пути для обхода опорных пунктов ВСУ в Покровске и проникновения в тыл. В то же время другие российские подразделения, в частности экипажи БПЛА или артиллерии, менее подготовленная пехота, работают над уничтожением опорного пункта.

Более подробная карта боевых действий в районе Покровска Фото: ISW

По словам командира, РФ бросает в штурмы неподготовленных бойцов, чтобы отвлечь внимание украинских дронов и артиллерии. После этого в ближний бой с экипажами уже пытается вступить подготовленная штурмовая пехота. Регулярные атаки по одним и тем же маршрутам приводят к большим потерям, поэтому враг постоянно отправляет новые подразделения и подкрепления в этот район.

2 ноября стало известно, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты отступают, потому что понесли значительные потери личного состава и потеряли боеспособность. На замену им враг перебрасывает подразделения 108-го мотострелкового полка и 68-го танкового полка.

В партизанской группе "Атеш" со ссылкой на источники информировали, что подразделения российской 74-й мотострелковой бригады тоже несут значительные потери. Кроме того, там фиксируют высокий уровень дезертирства. Это связывают с отсутствием передышки и эвакуации раненых.

Напомним, бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега заявил, что Украина "практически потеряла" Покровск. По его словам, "дыру во фронте некому латать", и обустроенные Силами обороны фортификации могут оказаться под контролем врага.

Военный обозреватель Богдан Мирошников отметил, что операцию ГУР в Покровске нельзя назвать контрнаступлением или даже "тактическим уровнем действий". Он пояснил, что Силы обороны ведут несколько десятков тактических операций в городе, пытаясь ликвидировать там оккупантов.