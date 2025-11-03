Росія сточує підрозділи: окупанти віддали пріоритет захопленню двох міст, — ISW (мапи)

ЗС РФ намагаються розгромити плацдарм Сил оборони у Покровську й окупувати місто. Ворога не зупиняють втрати і дезертирство, а зусилля з захоплення Костянтинівки відійшли на другий план.

Росія посилює наступ в Покровську і на його околицях з метою захоплення міста й розгрому українського плацдарму. Як ЗСУ, так і ЗС РФ досягли тактичних успіхів у цьому районі. Деталі відомі зі звіту американського Інституту вивчення війни за 2 листопада.

Геолокаційні кадри від 1 листопада свідчать про нещодавнє просування окупантів на південний схід від Покровська. Додаткові кадри від 2 листопада показали, як Сили оборони уразили двох російських бійців на півночі міста. Українські й російські джерела інформували про проникнення ворога на північ.

Генеральний штаб ЗСУ 2 листопада заявив про звільнення 400 квадратних метрів у невизначеній місцевості на Покровському напрямку. Аналітики припустили, що йшлося про нещодавні тактичні контратаки на північ і північний захід від Покровська.

Мапа бойових дій на Покровському напрямку Фото: ISW

"Російські війська, ймовірно, відклали на другий план наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда. Російська тактика наступу в напрямку Покровська призводить до високих втрат", — зазначили вони.

Неназваний український військовослужбовець розповів ISW, що окупанти зменшили інтенсивність атак у напрямку Костянтинівки після механізованого наступу, який відбувався 27 жовтня і зазнав невдачі. Російський військкор водночас інформував, що скоріш за все РФ надасть пріоритет окупації Покровська й Мирнограда, перш ніж відновити значні зусилля з захоплення Костянтинівки.

Український комбат розповів, що ворожі штурмові підрозділи шукають шляхи для обходу опорних пунктів ЗСУ у Покровську й проникнення у тил. В той самий час інші російські підрозділи, зокрема екіпажі БПЛА або артилерії, менш підготовлена піхота, працюють над знищенням опорного пункту.

Детальніша мапа бойових дій в районі Покровська Фото: ISW

Зі слів командира, РФ кидає у штурми непідготовлених бійців, щоб відвернути увагу українських дронів й артилерії. Після цього в ближній бій з екіпажами вже намагається вступити підготовлена штурмова піхота. Регулярні атаки по тих самих маршрутах призводять до великих втрат, тож ворог постійно відправляє нові підрозділи й підкріплення в цей район.

2 листопада стало відомо, що підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти відступають, бо зазнали значних втрат особового складу і втратили боєздатність. На заміну їм ворог перекидає підрозділи 108-го мотострілецького полку та 68-го танкового полку.

У партизанській групі "Атеш" з посиланням на джерела інформували, що підрозділи російської 74-ї мотострілецької бригади теж зазнають значних втрат. Окрім того, там фіксують високий рівень дезертирства. Це пов'язують з відсутністю перепочинку та евакуації поранених.

Нагадаємо, колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега заявив, що Україна "практично втратила" Покровськ. З його слів, "діру у фронті нікому латати", й облаштовані Силами оборони фортифікації можуть опинитись під контролем ворога.

Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що операцію ГУР у Покровську не можна назвати контрнаступом або навіть "тактичним рівнем дій". Він пояснив, що Сили оборони ведуть кілька десятків тактичних операцій у місті, намагаючись ліквідувати там окупантів.