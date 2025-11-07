В Покровске РФ придумала "инновационную тактику": что не так с запоздалым отходом ВСУ, — ZDF

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации во время наступления на Покровск изобрели новую тактику, которая помогает получать преимущество в городской застройке несмотря на дроны, которые применяют Вооруженные силы Украины, говорится в статье немецкого медиа. Украинцы делают определенные усилия, чтобы уменьшить давление с севера, но есть угроза потерь из-за запоздалого отхода с глубоких позиций.

Боевые действия в Покровске, вероятно, вышли на "завершающую фазу", написало медиа ZDF. В статье упомянули появление спецназовцев, которые высадились на окраине города и должны были исправить ситуацию. Также рассказали об успехах ВСУ севернее, когда под Добропольем пытаются уменьшить угрозу, которая "нависает" над Мирноградом. По мнению аналитиков ZDF, которые подытожили ход событий последней недели, Покровск находится "на грани коллапса", а Украина не может "переломить ситуацию" и задержалась с выводом войск.

В статье говорится о том, что уже после операции спецназовцев, в среду 5 ноября. в сети появилось видео, на котором российские военные спокойно приезжают в центр, высаживаются и ничего не боятся. За сутки, 6 ноября, стало известно, что ВС РФ, вероятно, контролируют 80% города, а украинцы держат позиции только на севере. Медиа описало "инновационную тактику" россиян, которая привела к сегодняшним событиям.

Відео дня

"Российское окружение вокруг Покровска и Мирнограда быстро сужается", — написало медиа.

Тактика РФ в Покровске состоит из нескольких этапов и нацелена именно на операторов БпЛА, рассказало ZDF. Сначала российские солдаты тайно проникали в руины Покровска, а затем начинали атаковать укрытия экипажей дронов ВСУ. Параллельно происходили усиленные обстрелы артиллерией и дронами. Одновременно время от времени проводились вылазки и устраивались засады. Благодаря таким системным действиям ВС РФ заставили дронаров отойти, действовать с большего расстояния, и пехота Сил обороны потеряла поддержку и защиту.

"Эта тактика, направленная на подавление групп вражеских беспилотников с помощью засад для поддержки продвижения наземных войск, может сработать только в плотной городской среде, где есть возможность подойти к ним, и она хорошо сработала в Покровске", — написало ZDF.

Бои в Покровске — куда простирается серая зона 5-7 ноября Фото: DeepState

Аналитики медиа считают, что ВСУ следовало давно выходить из Покровска, а не стоять, как это было под Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром. Курском. В статье озвучили, какие подразделения Сил обороны оказываются под угрозой из-за этих проволочек:

25-я механизированная пехотная бригада и 37-я бригада морской пехоты находятся "глубоко внутри" и поэтому для них вполне реально окружение. По мнению ZDF, командование, вероятно, уже объявило выход или бойцы "выходят даже без приказа";

155-я и 92-я бригады — "также под угрозой".

"Даже если бы позиции в городе больше не удавалось удерживать, по крайней мере организованное отступление было бы возможным. Но даже если этот маневр удастся, частично окруженные украинские войска уже понесли тяжелые потери, которых можно было бы избежать, если бы своевременно был отдан приказ об отступлении", — подытожило ZDF.

Бои в Покровске — детали

Отметим, 3 ноября комбат "Шершни Довбуша" 68-й бригады Вячеслав "Лютый" назвал события в Покровске "хаосом". Офицер сказал, что ситуация "критическая" и он не уверен, что с ней можно справиться. Аналогично бои в Покровске оценили аналитики проекта DeepState: еще в августе они заявили, что речь идет о "хаосе в командовании" и о продвижении россиян по улицам города.

Напоминаем, 7 ноября медиа The Economist рассказало, почему в боях в Покровске важно удержать высоты к северу от населенного пункта.