В Покровске воюют за высоты, чтобы разблокировать части ВСУ: как теряется город, — The Economist

Российские военные имеют доминирование в воздухе и бросают в атаки иногда в 10 раз больше солдат, чем могут им противопоставить Вооруженные силы Украины, написало западное издание. Есть угроза, что противник закрепится на возвышенности, и тогда будут потеряны украинские подразделения в Покровске и также в Мирнограде.

60% Покровска находится под контролем ВС РФ, говорится в статье The Economist. Медиа написало, что оборона города "близится к завершению". Согласно данным журналистов, на сегодня украинцы ведут борьбу, чтобы разблокировать части, которые не могут выбраться из "кармана". Также отмечается, что потеря населенного пункта является "значительным ударом", после которого ВС РФ смогут продвинуться дальше на фронте. Чтобы улучшить ситуацию, в Покровск прибыло спецподразделение ГУР Минобороны на двух вертолетах. Россияне публиковали фейковые видео об уничтожении спецназовцев, но вертолеты вернулись, хотя неизвестно "насколько операция достигла своих целей".

Медиа пообщалось с бойцом с позывным Michael подразделения беспилотников "Тайфун", который воюет в Покровске, и с неназванным топофицером разведки Украины. Журналисты напомнили, что россияне пытаются зайти в Родинское — населенный пункт к северу от города. Однажды их уже оттуда выбили, но атаки продолжаются. Цель врага — занять высоты, чтобы контролировать местность. По словам собеседников The Economist, в Покровске могут потерять "несколько подразделений", а бойцы в Мирнограде находятся в окружении.

"Баланс зависит не столько от горизонтальной географии, сколько от вертикального доминирования. Украина борется за возвращение ключевых высот, чтобы деблокировать подразделения, окруженные врагом южнее", — пояснил разведчик.

Бои в Покровске — топографическая карта Покровско-Мирноградской агломерации Фото: topographic-map.com

Пилот БпЛА отметил, что 60% Покровска контролируются россиянами, а остальные находятся в "серой зоне". По его словам, преимущество сил ВС РФ над украинцами — в соотношении "один-шесть, один-восемь, один-десять, они продолжают бросать в него тела". Кроме того, враг имеет преимущество в воздухе и применяет две особые тактики. Во-первых, БпЛА российского подразделения "Рубикон" не запускаются сразу в цель, а парят в небе, выискивая, по чему лучше ударить, Во-вторых, вражеские беспилотники имеют большую дальность.

"С большим количеством беспилотников большой дальности охват России на несколько километров глубже. Это означает, что они могут почти безнаказанно охотиться на украинских операторов беспилотников", — написало медиа.

The Economist подытожило, что Россия, похоже, нашла "ужасную формулу" продвижения на фронте в Украине, но это продвижение дается ценой огромных потерь живой силы. С другой стороны, медиа говорит о просчетах украинского руководства, которому "не удалось начать строительство новых подземных укреплений".

"Покровск — это не конец истории, а должен быть тревожным звонком. Пришло время для всех — [в Украине] и на Западе — прекратить возиться вокруг", — отметил топофицер разведки в разговоре с западным изданием.

Бои в Покровске — детали

На карте аналитиков DeepState в населенном пункте есть только четыре небольших участка, закрашенные красным, а остальные залиты серым: изменений не было с 4 ноября. Расстояние между краями серых "клешней", которые охватывают Покровско-Мирноградскую агломерацию, составляет 3 км.

Бои в Покровске — карта боевых действий и серой зоны по состоянию на 5 ноября Фото: DeepState

Отметим, военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке 5 ноября утверждал, что ВС РФ контролируют 80% Покровска. На карте боевых действий, созданной Рёпке, участки, контролируемые ВСУ, сохранялись в северных районах.

Между тем Генштаб ВС 5 ноября заявил, что в Покровске нет окружения, а Силы обороны удерживают логистику для подразделений, которые держат позиции.

Напоминаем, 6 ноября военный Святослав Бунятов "Осман" объяснил, какая ситуация на границе Днепропетровской и Запорожские областей, пока ВС РФ штурмуют Покровск.