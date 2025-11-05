ВС РФ не оставляют попыток захватить Покровск: журналист BILD объяснил, зачем им город

Российские войска продолжают пытаться захватить Покровск, который имеет для них важное значение как в тактическом, так и в символическом плане. Несмотря на то, что логистическая ценность города для Украины сейчас уменьшилась, его потеря станет ощутимым ударом.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рёпке, Покровск уже не выполняет функции важного логистического узла, поскольку основные дороги и железнодорожные подходы перекрыты. Однако для Украины город остается символически значимым, и его потеря будет болезненной.

В то же время для российской армии стратегическая ценность Покровска может оказаться существенно большей. По словам Рёпке, оккупанты смогут использовать местную инфраструктуру даже в разрушенном состоянии. Речь идет о возможности прятаться в подвалах и погребах, размещать операторов беспилотных летательных аппаратов, а также сохранять определенные логистические выгоды.

Аналитик пояснил, что российские машины смогут подъезжать к городской черте со стороны востока. После этого все необходимое можно будет переносить дальше — пешком или ночью. Это позволит врагу оставаться менее заметным и продолжать наступательные действия, используя городскую застройку как укрытие.

"Там они смогут прятаться в подвалах и погребах, размещать своих операторов беспилотников или даже улучшить логистику. Их машины смогут подъезжать к городской линии с восточной стороны. А дальше все переносить на западную сторону пешком или в темноте", — пояснил аналитик.

Ранее издание The Independent писало, что Россия усилила попытки захватить Покровск, поскольку город имеет ключевое транспортное значение и открывает путь к дальнейшему наступлению на Краматорск и Славянск. Покровск соединяет подконтрольные Украине районы Донбасса и является важным звеном в обеспечении обороны на этом направлении. Именно поэтому его потеря может усложнить логистику ВСУ и создать для россиян более выгодные позиции для продвижения вглубь области.

В то же время для Кремля этот город имеет и сильное символическое измерение. Москва стремится представить возможный захват Покровска как доказательство "успеха" своей кампании на Донбассе и как подтверждение претензий на контроль над регионом. Именно из-за сочетания стратегического и символического значения Покровск остается одной из главных целей российского наступления.

Также Фокус писал, что, по мнению нардепа Марьяны Безуглой, уже более 80% Покровска под россиянами, и Украина потеряет этот город вместе с Мирноградом.

И все же, по данным ISW, несмотря на попытки россиян усилить контроль в городе, украинские войска продолжают оборону и контрнаступательные действия на Покровском направлении.