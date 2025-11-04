ВСУ контратакуют возле Покровска и сдерживают наступление ВС РФ, — ISW (карты)

Украинские войска продолжают оборону и контрнаступательные действия на Покровском направлении, где фиксируется частичное продвижение Сил обороны. В то же время российские подразделения пытаются усилить контроль в Покровске и соседних населенных пунктах.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские войска продолжают наступление в направлении Покровска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 ноября, подтверждают продвижение подразделений 5-й мотострелковой бригады России в южных районах Мирнограда и в восточной части Родинского. Другие материалы показывают, что украинские силы нанесли удар по двум российским военным в северо-западном секторе Покровска, которые, по оценке ISW, осуществляли инфильтрацию, однако это не повлияло на линию контроля.

Оценка контроля местности на Покровском направлении Фото: ISW

Украинские офицеры отмечают, что российские подразделения пытаются глубже проникнуть в Покровск, обустраивают наблюдательные посты и концентрируют личный состав в городе. По информации источника, связанного с украинской разведкой, российские войска заходят в Покровск из района Зверево-Шевченко-Новопавловка на юго-западе и накапливаются на северо-восточной и северной окраинах города. Также российская сторона создает позиции для операторов БПЛА. Министерство обороны РФ опубликовало видео с эвакуацией гражданских и проверками документов в Покровске.

Відео дня

Оценка контроля местности вблизи Покровска и Мирнограда Фото: ISW

При этом украинские силы продолжают проводить оборонительные и контратакующие действия. Геолокационные данные свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в восточном Родинском. 7-й корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что украинские подразделения обеспечили усиление и снабжение на Покровском направлении и помешали российским войскам продвинуться в северной части Покровска и перерезать трассу Покровск-Мирноград.

На восточном фланге Покровской операции, в районе Доброполья, украинские силы освободили часть территорий, на которые ранее продвинулись российские войска. За последние недели ВСУ стабильно сужали российское проникновение. 2 ноября российский милблогер сообщил, что украинские силы освободили Новое Шахово. Ранее Генеральный штаб Украины заявил об освобождении Кучерова Яра и Золотого Колодца. 31 октября украинский военный наблюдатель Константин Машовец подтвердил освобождение Дорожного. Также зафиксированы бои и контратаки Украины в районе Маяка и Заповедного.

Оценка контроля местности в тактическом районе Доброполья Фото: ISW

По оценке ISW, украинское давление на Добропольском направлении влияет на способность России продолжать наступление на Покровск, поскольку российским силам приходится распределять ресурсы. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 3 ноября отметил, что действия ВСУ на этом фланге затрудняют российской армии возможность формирования окружения в районе Покровска.

Основной наступательной группировкой России на этом направлении выступает 2-я общевойсковая армия Центрального военного округа, тогда как 51-я армия, которая атакует с востока и севера, столкнулась с ограничением своих возможностей из-за действий Украины на Добропольском выступе. Для продолжения наступления РФ была вынуждена привлечь подразделения морской пехоты.

Напомним, что ГУР МОУ обнародовало видео спецоперации в районе Покровска, где бойцы "спецподразделения Тимура" уничтожили российский флаг на городской стеле, прорвали коридор и улучшили логистику для подразделений Сил обороны.

Также Фокус писал, что Покровск и Мирноград остаются очагами интенсивных боев, но ситуация контролируется: Силы обороны продвигаются в северной части Покровска, получив подкрепление и не позволив россиянам перерезать дорогу к Родинскому.